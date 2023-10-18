«Оказать давление на правительства и страны»: «Хезболла» объявила среду «днём гнева» против Израиля

Движение «Хезболла» объявило среду, 18 октября, «днём гнева» против Израиля на фоне атаки на больницу в секторе Газа, в результате которой погибли по меньшей мере 500 человек. По данным Минздрава Газы, все погибшие были гражданскими лицами. ХАМАС также возложил ответственность за произошедшее на Израиль. Израильская сторона, в свою очередь, настаивает на том, что удар по больнице нанёс «Исламский джихад», а не ЦАХАЛ.

Движение «Хезболла» в Ливане объявило среду, 18 октября, «днём гнева» против Израиля и призвала к протестам на фоне атаки на больницу в секторе Газа.

«Среда станет днём беспрецедентного гнева против врага и его преступлений, а также против визита (президента США. — RT) Байдена в сионистское образование (Израиль. — RT) который имеет цель прикрыть и защитить это преступное образование», — приводит РИА Новости заявление движения.

Кроме того, «Хезболла» также призвала население арабских и мусульманских стран немедленно выйти на улицы, чтобы выразить гнев и «оказать давление на правительства и страны, где бы они ни находились».

Кроме того, движение возложило ответственность за обстрел больницы в секторе Газа на США.

«США несут прямую и полную ответственность за эту расправу и за все преступления, совершённые сионистским врагом», — приводит РИА Новости сообщение.

17 октября произошёл обстрел больницы Аль-Ахли в секторе Газа, в результате чего, по разным данным, погибли по меньшей мере 500 человек. По информации Минздрава Газы, все погибшие были гражданскими лицами.

Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам. «Хезболла» и ХАМАС возложили ответственность за произошедшее на Израиль.

В свою очередь, в Израиле заявили, что ответственность за удар по больнице несёт группировка «Исламский джихад», якобы осуществившая неудачный пуск ракет. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что удар по больнице нанесли «варвары-террористы из Газы, а не Армия обороны Израиля».

Впоследствии израильские военные заявили, что провели расследование на этот счёт, которое якобы подтвердило причастность «Исламского джихада» к событиям в больнице в секторе Газа. Официальный представитель Армии Израиля Даниэль Хагари в ходе брифинга для иностранных журналистов отметил отсутствие на месте инцидента следов, характерных для применения израильских боеприпасов.

«Это (падение израильского боеприпаса. — RT) привело бы к появлению кратера и существенному ущербу строениям и стенам зданий вокруг», — приводит его слова ТАСС.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала удар по больнице в секторе Газа актом расчеловечивания.

«Безусловно, квалифицируем подобное преступное деяние в качестве преступления, в качестве акта расчеловечивания», — сказала Захарова в эфире радио Sputnik. По её словам, ситуация на Ближнем Востоке «набирает чудовищные обороты», а происходящее «режиссируется из Вашингтона и Лондона».

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев возложил ответственность за произошедшее в госпитале на США. По его словам, Вашингтон «цинично зарабатывает на войнах в разных странах и на разных континентах».

Также по теме Россия и ОАЭ запросили заседание Совбеза ООН из-за удара по больнице в Газе Россия и ОАЭ запросили заседание Совбеза ООН на 18 октября в связи с ударом по больнице в секторе Газа.

«Кто бездумно раздаёт колоссальные деньги на оружие, загружая свой ВПК. Кто лживо вещает о своей глобальной миссии по защите демократических ценностей. Соединённые Штаты Америки»», — написал Медведев в Telegram.

Россия и ОАЭ запросили на утро 18 октября срочное открытое заседание СБ ООН в связи с ударом по госпиталю в Газе, сообщил в Telegram-канале первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

С осуждением удара по больнице также выступил ряд других политиков. Так, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что удар по больнице Аль-Ахли является очевидным нарушением международного права.

Он отметил, что власти и народ Египта считают неприемлемым продолжение тактики ударов по гражданскому населению и требуют её немедленного прекращения.

В свою очередь, с осуждением атаки на больницу выступил Генсек ООН Антониу Гутерреш. Наряду с этим глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о необходимости установить и наказать ответственных за удар по больнице в секторе Газа.

Кроме того, глава Европейского совета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам экстренной видеоконференции глав государств Евросоюза по Израилю заявил, что «удары по гражданской инфраструктуре не соответствуют гуманитарным нормам».