Узнать больше

Россия и ОАЭ запросили заседание Совбеза ООН из-за удара по больнице в Газе

Короткая ссылка
Россия и ОАЭ запросили заседание Совбеза ООН на 18 октября в связи с ударом по больнице в секторе Газа.
Россия и ОАЭ запросили заседание Совбеза ООН из-за удара по больнице в Газе
  • © AP Photo / Ariel Schalit

«Россия и ОАЭ запросили на утро 18 октября срочное открытое заседание СБ ООН в связи с ударом по госпиталю в Газе», — написал в Telegram заместитель российского постпреда при всемирной организации Дмитрий Полянский.

Ранее Минздрав сектора Газа сообщил о гибели по меньшей мере 500 человек при обстреле больницы Аль-Ахли со стороны Израиля.

В свою очередь, израильская армия ведёт расследование после сообщений об ударе по больнице в секторе Газа и связывает произошедшее с неудачным пуском ракеты движения ХАМАС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить