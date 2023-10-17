Россия и ОАЭ запросили заседание Совбеза ООН из-за удара по больнице в Газе

Россия и ОАЭ запросили заседание Совбеза ООН на 18 октября в связи с ударом по больнице в секторе Газа.

«Россия и ОАЭ запросили на утро 18 октября срочное открытое заседание СБ ООН в связи с ударом по госпиталю в Газе», — написал в Telegram заместитель российского постпреда при всемирной организации Дмитрий Полянский.

Ранее Минздрав сектора Газа сообщил о гибели по меньшей мере 500 человек при обстреле больницы Аль-Ахли со стороны Израиля.

В свою очередь, израильская армия ведёт расследование после сообщений об ударе по больнице в секторе Газа и связывает произошедшее с неудачным пуском ракеты движения ХАМАС.