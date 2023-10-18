Лидер ХАМАС возложил на США ответственность за преступления Израиля в Газе
«Ответственность за эту бойню несёт враг, который нанёс удар по больнице, мечети и церкви в одном и том же месте», — приводит его слова телеканал Al Jazeera.
Хания подчеркнул, что США дали Израилю «неограниченное прикрытие для совершения этих преступлений», за что они несут ответственность.
Ранее Минздрав сектора Газа сообщил о гибели по меньшей мере 500 человек при обстреле больницы Аль-Ахли со стороны Израиля.
Согласно заявлению Армии обороны Израиля, за удар по больнице в секторе Газа ответственность несёт группировка «Исламский джихад».