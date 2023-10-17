«Сейчас главное — остановить «горячую» войну»: последние события палестино-израильского конфликта

В Кремле заявили, что угроза расширения палестино-израильского конфликта сохраняется, что чревато ещё большей гуманитарной катастрофой в регионе. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в настоящее время главной задачей является прекращение открытых боевых действий, после чего необходимо заново подойти к процессу урегулирования. Между тем в армии Израиля заявили о нанесении новых ударов по объектам ХАМАС. Боевая ячейка палестинской организации, в свою очередь, сообщила об обстреле израильских городов.

Оценка ситуации в Кремле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 17 октября заявил журналистам, что угроза расширения палестино-израильского конфликта сохраняется.

«Это может быть чревато совершенно чудовищными последствиями для всего региона. Это может быть чревато ещё большей гуманитарной катастрофой», — сказал Песков.

Происходящее в рамках эскалации конфликта он назвал последствиями «не одного десятилетия пренебрежительного отношения ряда стран к процессу ближневосточного урегулирования».

По его словам, главной задачей сейчас является прекращение открытых боевых действий.

«Поэтому, конечно, сейчас главное — остановить «горячую» войну, а потом уже, действительно, концептуально с новыми усилиями подойти к процессу урегулирования», — сказал Песков.

По его словам, нужно сформировать независимое палестинское государство, но при этом нужны гарантии безопасности Израилю. «Они должны жить в мире и чувствовать себя в безопасности», — отметил он.

ЦАХАЛ и ХАМАС продолжают боевые действия

Армия Израиля продолжает сообщать о нанесении новых ударов по объектам ХАМАС. В частности, из утренних сообщений пресс-службы ЦАХАЛ следует, что израильская авиация поразила оперативные командные центры, военную инфраструктуру с находящимися внутри боевиками и укрытиями, принадлежащими ХАМАС.

Кроме того, в ЦАХАЛ заявили об уничтожении группы боевиков, пытавшихся проникнуть в страну из Ливана и заложить взрывчатку. В результате ликвидированы четыре человека.

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Пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что все боевые операции продолжаются, режима прекращения огня в секторе Газа нет.

В свою очередь, боевое крыло движения ХАМАС — группировка «Бригады Изз ад-Дина аль-Кассама» — 17 октября заявило о ракетном обстреле Тель-Авива и Ашкелона.

Гуманитарная ситуация

В ООН призвали установить гуманитарную паузу в боевых действиях в районе палестино-израильского конфликта. Об этом заявили в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека.

«Мы повторяем призыв ООН к гуманитарной паузе, чтобы обеспечить доставку помощи и предотвратить дальнейшие страдания и смерть гражданского населения Газы», — приводит ТАСС слова официального представителя управления Равины Шамдасани.

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Говоря о распоряжении израильских властей об эвакуации населения с севера на юг сектора Газа, Шамдасани напомнила, что в соответствии с международным правом «любая законная временная эвакуация» населения Израилем как оккупирующей державой должна сопровождаться предоставлением жилья и обеспечением удовлетворительных условий в том, что касается гигиены, здоровья, безопасности и питания.

«Судя по всему, Израиль не предпринял никаких попыток обеспечить это для 1,1 млн гражданских лиц, которым было приказано переселиться», — цитирует ТАСС Шамдасани.

Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов заявил, что среди переместившихся ближе к южным районам сектора Газа жителей есть россияне.

«Среди них, по нашим оценкам, около 1 тыс. российских граждан, граждан других стран СНГ, членов их семей, которые ожидают отмашки с нашей стороны, когда можно будет пройти через пограничный переход», — приводит слова Викторова ТАСС.

Напомним, ранее в ООН заявили о продолжении работы над допуском гуманитарной помощи в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе с Египтом. Между тем сообщается, что КПП по-прежнему закрыт.

По словам российского дипломата, гуманитарная ситуация на юге сектора Газа «близка к хаосу и катастрофе».

«По некоторым сообщениям, израильские власти частично по крайней мере разрешили подачу воды и электроэнергии с учётом гуманитарной ситуации. Ооновские структуры, международный Красный Крест и другие гуманитарные организации предпринимают некоторые усилия, чтобы помочь людям», — сказал Викторов.