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Посол России: в заложниках у ХАМАС может быть несколько россиян

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Гражданин России числится среди пленников ХАМАС, но есть предположения, что россиян там может оказаться больше, сообщил посол России в Израиле Анатолий Викторов.
Посол России: в заложниках у ХАМАС может быть несколько россиян
  • AFP
  • © JACK GUEZ

«Один человек — это установленный. Есть предположения, что их там может и больше оказаться с учётом состава населения израильского и того, что в том регионе, где эта акция проводилась хамасовцами, там большая русскоязычная не диаспора, но группа людей, скажем так», — цитирует дипломата ТАСС.

По последним данным, в Израиле число погибших граждан Российской Федерации, имевших также израильское гражданство, составляет 16 человек, в списках пропавших без вести девять граждан России.

По меньшей мере один россиянин числится в списке находящихся в секторе Газа заложников ХАМАС.

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