Число пропавших после атаки ХАМАС россиян возросло до девяти, ещё 16 граждан погибли, заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов.

«Число погибших граждан, к сожалению, граждан Российской Федерации, имевших также гражданство Израиля, составляет 16 человек, в списках пропавших без вести девять граждан России», — цитирует его РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь посольства России в Израиле Марина Рязанова сообщала о восьми пропавших гражданах.

По меньшей мере один россиянин, имеющий также гражданство Израиля, числится в списке находящихся в секторе Газа заложников ХАМАС.