Армия обороны Израиля обстреливает посты ливанской «Хезболлы»
- AP
- © Francisco Seco
Об этом информирует пресс-служба израильской армии.
По данным ЦАХАЛ, «Хезболла» выпустила две противотанковые ракеты в направлении Израиля.
Кроме того, обстрелян ряд военных постов израильской армии, расположенных на границе между Израилем и Ливаном.
«ЦАХАЛ отвечает танковым и артиллерийским огнём по военным постам, принадлежащим террористической организации «Хезболла», — говорится в публикации.
Накануне армия Израиля нанесла очередные удары по объектам и военной инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане в ответ на обстрел Израиля.