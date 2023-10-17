Армия обороны Израиля обстреливает посты ливанской «Хезболлы»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведёт ответный огонь из танков и артиллерии по постам ливанского движения «Хезболла».

Об этом информирует пресс-служба израильской армии.

По данным ЦАХАЛ, «Хезболла» выпустила две противотанковые ракеты в направлении Израиля.

Кроме того, обстрелян ряд военных постов израильской армии, расположенных на границе между Израилем и Ливаном.

«ЦАХАЛ отвечает танковым и артиллерийским огнём по военным постам, принадлежащим террористической организации «Хезболла», — говорится в публикации.

Накануне армия Израиля нанесла очередные удары по объектам и военной инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане в ответ на обстрел Израиля.