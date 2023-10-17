Боевое крыло ХАМАС заявило о ракетном обстреле Тель-Авива
Боевое крыло движения ХАМАС — группировка «Бригады Изз ад-Дина аль-Кассама» — заявило о ракетном обстреле израильского Тель-Авива.
- Gettyimages.ru
- © Leon Neal
Об этом боевое крыло ХАМАС написало в Telegram.
«Бригады Кассама» обстреливают Тель-Авив ракетами», — говорится в сообщении.
Ранее группировка «Бригады Изз ад-Дина аль-Кассама» заявила об ударе по Иерусалиму.
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