Боевое крыло ХАМАС заявило о ракетном обстреле Тель-Авива

Боевое крыло движения ХАМАС — группировка «Бригады Изз ад-Дина аль-Кассама» — заявило о ракетном обстреле израильского Тель-Авива.

Об этом боевое крыло ХАМАС написало в Telegram.

«Бригады Кассама» обстреливают Тель-Авив ракетами», — говорится в сообщении.

Ранее группировка «Бригады Изз ад-Дина аль-Кассама» заявила об ударе по Иерусалиму.