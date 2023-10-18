«Бомбят всё подряд»: жители сектора Газа рассказали RT о жизни под обстрелами

За неделю почти в два раза выросло количество россиян и граждан стран СНГ, которые пытаются эвакуироваться из сектора Газа. Как сообщили RT в представительстве РФ в Палестине, поступило уже около 700 таких обращений. Однако пока мирные жители не могут покинуть регион. Заблокированные в Газе люди рассказали RT, что в секторе заканчивается вода и еда, раненые поступают в больницы каждые десять минут, а прятаться от бомбёжек негде.

«Вчера была ужасная ночь: мы еле дожили до утра, бомбили всё вокруг и без остановок. Моя жена умерла 40 дней назад — и слава Богу, что она не увидела этого ужаса», — Азиз (имя изменено по просьбе героя) с трудом сдерживает слёзы.

Вместе с тремя детьми 22, 20 и 12 лет он уже несколько дней живёт в католической церкви города Газы и пережидает удары, которые наносит израильская армия.

Сектор заблокирован

Азиз больше 20 лет жил в России, работал врачом-дерматологом в Петрозаводске, его жена была русской, сам мужчина тоже гражданин РФ. По его словам, в 2011 году вся семья «к сожалению, переехала в Газу».

«Я православный христианин, сейчас мы укрываемся в католической церкви и в здании школы при ней, тут ещё 500 таких же как мы. У половины людей домов просто нет, их разбомбили, поэтому они пришли сюда. Ещё 300—400 жителей города живут в православной церкви», — рассказывает Азиз.

Ни в церкви, ни в школе нет бомбоубежищ, как и крепких глубоких подвалов. По словам мужчины, люди просто сидят и спят на полу и ждут, чем закончится очередной обстрел.

13 октября власти Израиля обратились к жителям Газы с требованием за 24 часа эвакуироваться из города на юг сектора, чтобы не стать жертвами обстрелов. Уехать смогли далеко не все жители, говорит Азиз.

«Они (армия и власти Израиля. — RT) попросили, чтобы мы уехали на юг, но многие здесь не готовы оставлять свои дома и родной город. К тому же, они бомбят и здесь, и там. Позавчера люди на двух машинах пытались уехать из Газы на юг: их разбомбили, все погибли. Поэтому мы сидим в церкви и ждём. Если погибнем, то погибнем здесь все вместе. Помолитесь за нас», — просит Азиз.

По его словам, люди в церкви едят и пьют то, что успели принести с собой или смогли найти в оставшихся магазинах. В городе закончились почти все продукты, добавляет собеседник RT: «В Газе ничего нет уже, нет города!»

Врач Халед Абу Самра обратился к мировому сообществу с призывом остановить бомбёжки Газы

Единственная надежда мужчины на то, что его как гражданина РФ вместе с дочерьми и сыном эвакуируют из сектора. Для этого он обратился в российскую дипмиссию, но пока его и других иностранцев невозможно вывезти из Газы.

«По последним данным, нам поступило порядка 700 заявок от людей, которые хотят эвакуироваться из сектора, более 400 из них — россияне» — заявила RT пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова.

10 октября она сообщала о 400 заявках, 280 из которых поступили от российских граждан. В представительство РФ обращаются не только россияне, но и граждане Белоруссии, Украины и Казахстана.

Сейчас единственный коридор, через который мирные жители теоретически могут покинуть заблокированный регион — контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе с Египтом, который закрыт для прохода людей. В МИД Египта заявили, что КПП никогда официально не закрывался, но он не может нормально функционировать, поскольку за последние несколько дней уже «четыре раза подвергался бомбардировкам с воздуха с израильской стороны».

16 октября израильские власти официально подтвердили, что в секторе Газа не действует режим прекращения огня.

При этом даже в случае открытия КПП речь пойдёт об эвакуации палестинцев, у которых есть иностранные паспорта. Так, 17 октября король Иордании Абдалла II сказал, что его страна больше не может принимать палестинских беженцев. Такое же решение принято и властями Египта, которые уполномочили его сделать это заявление, добавил король.

«Эту проблему надо решать внутри сектора Газа и палестинских территорий на Западном берегу, не нужно перекладывать её на плечи других государств», — цитирует монарха ТАСС.

«Раненые поступают каждые десять минут»

Врач-кардиолог Халед Абу Самра в беседе с RT подтвердил, что многим жителям Газы не удаётся уехать.

«Раньше израильская армия присылала на телефоны предупреждения о том, что скоро будет бомбёжка, теперь такие сообщения уже не присылают. Бомбят всё подряд. Четыре дня назад ударили по дороге, по которой люди пытались выехать из города на юг: 70 человек погибли. Они мстят всему живому в Газе», — говорит врач.

Халед работает в крупнейшей в секторе больнице «Аш-Шифа» в центре города. По его словам, пока все десять корпусов больницы не повреждены. В отличие от других мест в Газе, тут есть электричество — его обеспечивают генераторы.

«В нашей больнице ещё есть медикаменты, инструменты, вода и электричество, но всё это на исходе. Мы не знаем, на сколько дней хватит топлива для генераторов, лекарств и инструментов. У нас 500 койко-мест, сейчас все они заняты и мы вынуждены класть пациентов на пол, потому что кроватей больше нет», — говорит Халед.

В морге больницы «Аш-Шифа» больше нет мест, тела складывают на полу

Вечером 17 октября ракетный удар пришёлся по территории государственной больницы «Аль-Ахли» в Газе. Палестинские власти обвинили в бомбардировке израильскую армию. В свою очередь, ЦАХАЛ заявил, что взрыв произошёл в результате «неудачного запуска ракеты» со стороны «Исламского джихада Палестины».

По словам Халеда, все, кто находился внутри госпиталя во время удара, погибли. Около 500 раненых, которые находились снаружи здания, доставили в больницу «Аш-Шифа».

«Сегодня утром у нас было собрание (медперсонала. — RT), нам объявили, что при взрыве по больнице «Аль-Ахли» погибли 700 человек», — говорит врач.

После удара по «Аль-Ахли» в секторе Газа осталось пять крупных государственных больниц. Между корпусами госпиталя «Аш-Шифа» теперь живут люди, которые остались без домов. В больнице нет бомбоубежища, и жителям негде укрыться от взрывов, но они надеются, что «Аш-Шифа» не будут обстреливать, поэтому приходят сюда.

«Если они разбомбят и нашу больницу, будет катастрофа. Сейчас вместе с пациентами и теми, кто пришёл сюда жить в палатках во дворе, здесь находится около 30 тыс. человек! После вчерашнего удара по госпиталю бомбёжки города не прекратились. Например, час назад ударили по жилым домам в 50—200 метрах от нашей больницы», — добавляет Халед.

В морге при больнице закончились места, поэтому тела погибших складывают на полу. Людей хоронят в братских могилах: отдельно мужчин, отдельно женщин с их детьми.

«В первый день войны пострадавших было очень много. У нас десять хирургических палат, но их не хватало на всех. В итоге хирургам пришлось выбирать людей, которых они оперировали первыми, и некоторые умирали, не дождавшись своей очереди. Старались первыми прооперировать тех, кто младше», — вспоминает врач.

По его словам, сейчас раненые поступают в госпиталь каждые десять минут.

Сам Халед все эти дни живёт в больнице: его дом находится на востоке города, и ехать туда, а потом обратно на работу опасно. У его мамы, восьми сестёр и их детей нет связи, электричества, воды: «Я даже не знаю, живы они ещё или нет».

Говорить на русском Халед научился в Донецке, где изучал медицину. В 2014 году он жил и работал в Донбассе и застал обстрелы региона.

«Я очень благодарен донбасским врачам, которые учили меня медицине, я этого никогда не забуду. Я горжусь тем, что говорю на русском. Когда началась война, в 2014 году, я ещё жил в там, а потом вернулся на родину. Мы очень переживали за Донбасс, молились, чтобы между Россией и Украиной наступил мир», — вспоминает Халед.

$100 за машину из Газы

46-летняя Татьяна с мужем и его пожилыми родителями оказалась в числе тех, кто смог выехать из Газы на юг. По её словам, им очень повезло, потому что у них были друзья, которые сами приехали за ними на машине.

«В центре города были страшные бомбёжки. В один день нам скинули листовки, на которых на арабском языке было написано, что армия Израиля настоятельно требует от нас перейти на юг. В городе сейчас нет горючего, поэтому уехать куда-то стоит заоблачных денег. Например, если раньше машина от города до южной границы стоила около $12, то сейчас — $100. Ты платишь, чтобы доехать, и, возможно, тебя убьют», — говорит Татьяна.

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Сейчас она с мужем и его пожилыми родителями, которые почти не ходят, живут в частной клинике своих друзей в южной части сектора. Здесь тоже нет интернета и электричества, но его иногда дают на полчаса-час в день, и люди успевают зарядить аккумуляторы.

Татьяна живёт в Газе с 2002 года, пережила уже несколько эвакуаций во время обострений конфликта.

«В этом году всё совершенно по-другому, так интенсивно ещё не бомбили: выкашивают целые районы. В Газе очень большая плотность населения и нет городского планирования, дома очень плотно стоят друг к другу. Бомбоубежищ тут нет в принципе, максимум – небольшие подвальчики. Даже не знаю, как назвать то, что здесь происходит. Всё-таки для войны должно быть две армии, а у нас её нет», — рассказывает женщина.

Несколько дней она не может дозвониться до близкой подруги, которая в Газе пряталась вместе с мужем в православной церкви. По словам Татьяны, у некоторых христиан в городе есть слабая надежда на то, что церковь не станут бомбить специально.

«Есть такое невысказанное «А вдруг христиан пожалеют». Просто если разбомбят церковь с людьми, то в прессе будет больше шума. Например, в мечети люди здесь никогда не ходили прятаться, потому что их иногда бомбят специально», — говорит собеседница RT.

Ещё одна подруга Татьяны вместе с большой семьёй осталась в южном пригороде Газы и не смогла выехать.

Евгения Эркаек приехала в Газу из Белоруссии в 1997 году. После начала бомбёжек она тоже обратилась в представительство РФ, а затем в посольство своей страны. Женщине пообещали, что смогут вывезти в Белоруссию не только её и детей, но и супруга, невесток и внуков, у которых нет иностранных паспортов. Тем не менее, пока эвакуация невозможна.

Сейчас Евгения думает не только о том, как выжить при бомбёжках, но и чем накормить внуков, которым по два-три года.

«Никто ничего не привозит (в магазины города. — RT). Как началась война, два-три дня привозили — и всё. В городе нет электричества, воды, почти нет продуктов. Может, сегодня у нас ещё есть воды немножко, слава Богу, а завтра...» — плачет Евгения.

Взрослые сыновья Евгении каждый день выходят в город за продуктами, чтобы найти хоть что-то в магазинах, и рискуют попасть под очередной обстрел. В основном семья питается сухариками, хлебом с чаем и сухим молоком.

По последним данным Минздрава Палестины, в результате ударов израильской армии по сектору Газа погибли около 3,5 тыс. местных жителей, более 12 тыс. получили ранения. Ещё 62 человека погибли и 1,3 тыс. были ранены на Западном берегу реки Иордан. На территории Израиля с 7 октября погибли 1,4 тыс. человек, 4,2 тыс. пострадали.