Гумкоридор в Газе, обстрелы Ливана и Сирии: последние события палестино-израильского конфликта
- Беженцы из сектора Газа на пограничном пункте контроля на границе с Египтом
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- © Abed Rahim Khatib / Anadolu
Израиль в течение трёх часов не будет обстреливать маршрут, по которому палестинцы эвакуируются из северной в южную часть сектора Газа, сообщил официальный представитель ЦАХАЛа для СМИ на арабском языке Авихай Эдри.
«Жители города Газа и северной части сектора Газа, в прошедшие дни мы призывали вас переместиться в южную зону для вашей безопасности. Мы хотим проинформировать вас, что Армия обороны Израиля не будет проводить никаких операций вдоль этой дороги с 10:00 по 13:00. В течение этого времени, пожалуйста, воспользуйтесь возможностью, чтобы переместиться на юг из северной части сектора Газа», — написал он в соцсетях.
Израиль с 13 октября призывает палестинское население эвакуироваться на юг анклава в связи с намерением начать наземную операцию против ХАМАС. Накануне стало известно, что по этому маршруту проследовали свыше 800 тыс. человек.
По данным СМИ, армия обороны Израиля намеревалась начать операцию в эти выходные, но планы пришлось отложить из-за высокой облачности, которая бы затруднила авиации и операторам БПЛА обеспечение прикрытия наземных сил с воздуха.
Как пишет The New York Times, в ходе операции израильские военные должны будут захватить город Газа и уничтожить руководство анклава. В боевых действиях будут участвовать сухопутные войска, авиация, артиллерия, беспилотники, танки и спецназ.
При этом американский журналист Сеймур Херш заявляет, что предшествовать наземному вторжению будет обстрел Газы авиационными бомбами JDAM, что приведёт к полному уничтожению города.
Между тем, согласно данным палестинского Минздрава, в секторе Газа после израильских бомбардировок уже погибли 2328 человек, ещё 9714 получили ранения.
Удары по Ливану и Сирии
Кроме того, Израиль совершил обстрел территорий Сирии и Ливана в ответ на удары с их стороны.
Так, армия обороны Израиля начала удары по территории Ливана после того, как военный пост ЦАХАЛ подвергался обстрелу противотанковыми ракетами. Позднее приграничная с Ливаном территория в пределах четырёх км была и вовсе закрыта.
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К тому же международный аэропорт Алеппо был полностью выведен из строя после израильских авиаударов. Причиной послужили две запущенные с территории арабской республики ракеты.
Вдобавок, израильские истребители ликвидировали в секторе Газа командира одной из рот спецподразделения ХАМАС «Нухба», который возглавлял террористическую атаку на приграничный кибуц Нирим.
Также были нанесены удары по оперативным командным центрам, принадлежащим террористической организации «Исламский джихад».
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Влияние конфликта на ситуацию в мире
Министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном указал на риск выхода палестино-израильского конфликта из-под контроля. По его словам, использование насилия ради сдерживания насилия создаёт порочный круг.
Он также подчеркнул, что Пекин не поддерживает действия, оказывающие вред гражданскому населению и осуждает нарушения международного права.
«Китай считает, что обеспечение собственной безопасности не может осуществляться за счёт причинения вреда ни в чём не повинному гражданскому населению», — цитирует его РИА Новости.
Вооружённый конфликт между Израилем и ХАМАС способен нарушить работу мировой экономики и даже привести к рецессии, если в него будут будут втянуты и другие страны, сообщает Bloomberg.
«Сегодня мировая экономика выглядит очень уязвимой. Она всё ещё восстанавливается от инфляции, которая усугубляется российской спецоперацией на Украине и введёнными Западом антироссийскими санкциями. Война ещё в одном регионе, производящем энергоносители, может вновь привести к росту инфляции. При этом более широкие последствия могут быть самыми разнообразными: от возобновления беспорядков в арабском мире до влияния на президентские выборы в США в 2024 году, где цены на бензин играют важнейшую роль в формировании настроений избирателей», — приводит текст статьи ИноТВ.
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