Гумкоридор в Газе, обстрелы Ливана и Сирии: последние события палестино-израильского конфликта

Израиль временно не будет проводить операции вдоль маршрута, по которому палестинцы должны эвакуироваться из северной части сектора Газа в южную. При этом, по данным СМИ, израильские военные готовятся к масштабной наземной операции в анклаве, в ходе которой должны будут захватить Газу и уничтожить руководителей ХАМАС. При этом американский журналист Сеймур Херш утверждает, что городу грозит полное уничтожение, так как армия обороны Израиля намеревается обстрелять его авиационными бомбами JDAM.

Израиль в течение трёх часов не будет обстреливать маршрут, по которому палестинцы эвакуируются из северной в южную часть сектора Газа, сообщил официальный представитель ЦАХАЛа для СМИ на арабском языке Авихай Эдри.

«Жители города Газа и северной части сектора Газа, в прошедшие дни мы призывали вас переместиться в южную зону для вашей безопасности. Мы хотим проинформировать вас, что Армия обороны Израиля не будет проводить никаких операций вдоль этой дороги с 10:00 по 13:00. В течение этого времени, пожалуйста, воспользуйтесь возможностью, чтобы переместиться на юг из северной части сектора Газа», — написал он в соцсетях.

Израиль с 13 октября призывает палестинское население эвакуироваться на юг анклава в связи с намерением начать наземную операцию против ХАМАС. Накануне стало известно, что по этому маршруту проследовали свыше 800 тыс. человек.

По данным СМИ, армия обороны Израиля намеревалась начать операцию в эти выходные, но планы пришлось отложить из-за высокой облачности, которая бы затруднила авиации и операторам БПЛА обеспечение прикрытия наземных сил с воздуха.

Как пишет The New York Times, в ходе операции израильские военные должны будут захватить город Газа и уничтожить руководство анклава. В боевых действиях будут участвовать сухопутные войска, авиация, артиллерия, беспилотники, танки и спецназ.

При этом американский журналист Сеймур Херш заявляет, что предшествовать наземному вторжению будет обстрел Газы авиационными бомбами JDAM, что приведёт к полному уничтожению города.

Между тем, согласно данным палестинского Минздрава, в секторе Газа после израильских бомбардировок уже погибли 2328 человек, ещё 9714 получили ранения.

Удары по Ливану и Сирии

Кроме того, Израиль совершил обстрел территорий Сирии и Ливана в ответ на удары с их стороны.

Так, армия обороны Израиля начала удары по территории Ливана после того, как военный пост ЦАХАЛ подвергался обстрелу противотанковыми ракетами. Позднее приграничная с Ливаном территория в пределах четырёх км была и вовсе закрыта.

Ливан обстрелял военный пост ЦАХАЛ

К тому же международный аэропорт Алеппо был полностью выведен из строя после израильских авиаударов. Причиной послужили две запущенные с территории арабской республики ракеты.

Вдобавок, израильские истребители ликвидировали в секторе Газа командира одной из рот спецподразделения ХАМАС «Нухба», который возглавлял террористическую атаку на приграничный кибуц Нирим.

Также были нанесены удары по оперативным командным центрам, принадлежащим террористической организации «Исламский джихад».

ЦАХАЛ ликвидировал одного из командиров ХАМАС

Влияние конфликта на ситуацию в мире

Министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном указал на риск выхода палестино-израильского конфликта из-под контроля. По его словам, использование насилия ради сдерживания насилия создаёт порочный круг.

Он также подчеркнул, что Пекин не поддерживает действия, оказывающие вред гражданскому населению и осуждает нарушения международного права.

«Китай считает, что обеспечение собственной безопасности не может осуществляться за счёт причинения вреда ни в чём не повинному гражданскому населению», — цитирует его РИА Новости.

Вооружённый конфликт между Израилем и ХАМАС способен нарушить работу мировой экономики и даже привести к рецессии, если в него будут будут втянуты и другие страны, сообщает Bloomberg.

«Сегодня мировая экономика выглядит очень уязвимой. Она всё ещё восстанавливается от инфляции, которая усугубляется российской спецоперацией на Украине и введёнными Западом антироссийскими санкциями. Война ещё в одном регионе, производящем энергоносители, может вновь привести к росту инфляции. При этом более широкие последствия могут быть самыми разнообразными: от возобновления беспорядков в арабском мире до влияния на президентские выборы в США в 2024 году, где цены на бензин играют важнейшую роль в формировании настроений избирателей», — приводит текст статьи ИноТВ.