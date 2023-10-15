Израиль ограничил использование GPS в районе границы с Ливаном после обстрелов

Армия обороны Израиля ограничила использование сигналов GPS в районе границы с Ливаном из-за обстрелов противотанковыми ракетами военного поста ЦАХАЛ и населённого пункта Штула в приграничной зоне.

Об этом она сообщила в Telegram.

«Использование GPS было ограничено в зонах активных боевых действий в соответствии с различными оперативными потребностями», — сказано в заявлении.

Уточняется, что ограничения GPS могут вызвать временные сбои в работе приложений, основанных на определении местоположения.

Также стало известно, что израильские военные изолируют территорию на удалении до 4 км от ливанской границы.