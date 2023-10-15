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Израиль ограничил использование GPS в районе границы с Ливаном после обстрелов

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Армия обороны Израиля ограничила использование сигналов GPS в районе границы с Ливаном из-за обстрелов противотанковыми ракетами военного поста ЦАХАЛ и населённого пункта Штула в приграничной зоне.
Израиль ограничил использование GPS в районе границы с Ливаном после обстрелов
  • AP
  • © Petros Giannakouris

Об этом она сообщила в Telegram.

«Использование GPS было ограничено в зонах активных боевых действий в соответствии с различными оперативными потребностями», — сказано в заявлении.

Уточняется, что ограничения GPS могут вызвать временные сбои в работе приложений, основанных на определении местоположения.

Также стало известно, что израильские военные изолируют территорию на удалении до 4 км от ливанской границы.

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