«Так и не были получены ответы»: в МО РФ заявили о росте озабоченности военно-биологической деятельностью США и Украины
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Начальник войск РХБЗ России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что многие государства в различных регионах мира попали в сферу военных интересов США, когда Вашингтон действовал под прикрытием помощи в развитии национальных систем здравоохранения, противодействия угрозам биотерроризма и распространения биологического оружия.
«Были представлены документы, подтверждающие непосредственное участие Госдепа в так называемой «Программе повышения биобезопасности», инициированной бывшим президентом США (Бараком. — RT) Обамой. В качестве приоритетных направлений реализации программы определены государства Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Африки, а также Украина», — сказал Кириллов в ходе брифинга.
В МО РФ отметили, что для сокрытия заказчиков и целей проводимых исследований Вашингтон задействует сторонних исполнителей, а также некоммерческие и неправительственные организации.
Кроме того, в ведомстве отметили, что обнародованные ранее материалы получили широкое распространение в зарубежных средствах массовой информации. Как пояснили в МО, приведя несколько примеров публикаций, ряд изданий обратил внимание на ключевую роль, которая отводится Украине в военно-биологической программе Пентагона.
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В Минобороны РФ также напомнили, что «вопросы к военно-биологической деятельности США и Украины по-прежнему остаются, и их становится всё больше».
«С момента созыва российской стороной консультативного совещания по ст. 5 КБТО на них так и не были получены ответы, которые могли бы урегулировать ситуацию», — сказал Кириллов.
Предложения России в части нераспространения биологического оружия
Кириллов также рассказал, что деятельность Вашингтона по установлению глобального биологического контроля сопровождается подменой положений Конвенции о биологическом оружии (КБТО) и других норм международного законодательства собственными правилами, разработанными в американских интересах и навязанных для выполнения другим странам.
По словам главы войск РХБЗ, российская сторона предложила ряд практических инициатив по укреплению режима нераспространения биологического оружия и совершенствованию мер доверия в рамках Конвенции.
В частности, речь идёт о возобновлении переговоров по разработке юридически обязывающего протокола к КБТО с эффективным механизмом проверки, который включал бы списки патогенных микроорганизмов, токсинов, специализированного оборудования и носил бы всеобъемлющий характер.
Кроме того, предлагается расширить формат мер укрепления доверия за счёт предоставления информации об исследованиях и о разработках в области биологической защиты за пределами национальной территории.
Также предложено сформировать научно-консультативный комитет для оценки достижений в областях науки и технологии, который имел бы широкую географическую представленность и равные права участников.
Ещё одна мера — использование в рамках КБТО мобильных медико-биологических отрядов.
«Практическая реализация наших предложений будет способствовать повышению «прозрачности» национальных биологических программ и соблюдению требований Конвенции всеми без исключения государствами-участниками, включая США», — заключил Кириллов.
Перемещение американских исследований в Африку
Кириллов также отметил, что США перевели незаконные биоисследования в Африку на фоне внимания России к проблеме.
«Хотелось бы отметить, что российские усилия по обнародованию незаконной военно-биологической деятельности США и ухудшение эпидемической обстановки в местах размещения биообъектов в европейском регионе вынудили американскую администрацию выводить исследования двойного назначения в страны Африки», — сказал Кириллов в ходе брифинга.
По его словам, имеющиеся у российской стороны данные подтверждают деятельность ключевых подрядчиков Пентагона на африканском континенте, в том числе в Конго, Сьерра–Леоне, Камеруне, Уганде и ЮАР.
Кроме того, Кириллов напомнил о несанкционированном отборе проб подрядчиками Пентагона в ходе вспышки лихорадки Эбола в Западной Африке в 2014 году.
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«В результате незаконного вывоза проб живые образцы вируса Эбола оказались в Научно-исследовательском институте инфекционных болезней сухопутных войск США», — отметил он.
Между тем ситуация с заболеваемостью в районах размещения американских биообъектов заставляет правительства многих африканских государств по-другому взглянуть на необходимость и целесообразность сотрудничества с США, отметили в МО РФ.
Кириллов подчеркнул, что в 2022 году деятельность одного из подрядчиков Пентагона в Африке была прекращена, поскольку «противоправные методы работы компании стали вызывать слишком много вопросов на уровне национальных правительств».