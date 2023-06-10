«В цехе по производству динамита»: пять человек погибли в результате взрыва на оборонном заводе в Турции

В результате взрыва на оборонном предприятии в турецкой провинции Анкара погибли по меньшей мере пять человек, заявили власти республики. ЧП произошло на заводе, выпускающем боеприпасы для нужд Минобороны и МВД Турции. По предварительной информации, причиной взрыва могла стать неконтролируемая химическая реакция во время производства взрывчатки.

Как минимум пять человек погибли в результате взрыва на предприятии по производству ракет и взрывчатых веществ в районе Эльмадаг в провинции Анкара, сообщило Министерство национальной обороны Турции. ЧП произошло на заводе компании MKE («Машиностроительная и химическая промышленность») утром в субботу, 10 июня.

«На ракетном заводе MKE в районе Эльмадаг в Анкаре произошёл взрыв. В результате погибли пять наших рабочих. Начато судебное и административное расследование», — приводит РИА Новости заявление ведомства.

По словам губернатора провинции Васипа Шахина, причиной взрыва, по предварительным данным, могла стать неконтролируемая химическая реакция во время производства взрывчатки.

«Около 08:45 в цехе по производству динамита произошёл взрыв, вызванный, как считается, химической реакцией. Пять рабочих погибли. Спасатели добрались до всех людей под завалами, раненых нет», — цитирует губернатора Анкары ТАСС.

Как сообщает CNN Türk, предприятие выпускает боеприпасы для нужд Министерства обороны и МВД страны. Для расследования инцидента назначены два прокурора, на объекте идут следственные действия.

По данным агентства Ihlas, взрыв на предприятии было слышно жителям близлежащих районов. Также был виден столб дыма, поднимавшийся от места происшествия. Сообщается, что после ЧП к заводу направились родственники людей, работавших на объекте.

По информации Habertürk, в нескольких расположенных неподалёку от места взрыва зданиях выбило стёкла.

Также по теме Yeni Şafak: Эрдогана проинформировали о взрыве на заводе по производству ракет Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана проинформировали о взрыве в Анкаре на заводе по производству ракет и взрывчатых веществ.

Как заявил замминистра обороны Турции Алпаслан Каваклыоглу, взрыв произошёл в небольшом здании на территории предприятия. По его словам, правоохранительные органы ознакомились с видеозаписями с места ЧП и не увидели «ничего экстраординарного» непосредственно перед взрывом — рабочие предприятия занимались обычными делами.

Как сообщает Cumhuriyet со ссылкой на министра труда и социальной защиты Ведата Ишихана, для расследования инцидента сформирована координационная команда. В свою очередь, в управлении по коммуникациям президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявили, что глава государства был оповещён о случившемся в ходе разговора с главой Минобороны Яшаром Гюлером. Президент выразил соболезнования членам семей погибших в результате ЧП.

Гюлер прервал запланированную поездку в провинцию Хатай и направился в Анкару, где расположен завод MKE.

Техногенные происшествия в Турции

В декабре 2022 года в черноморском порту Самсун на севере Турции произошёл взрыв, после которого также начался пожар. По данным местных властей, инцидент произошёл из-за перегрева ёмкости, в которой хранилось отработанное масло.

В середине октября 2022-го в результате взрыва в шахте в турецкой провинции Бартын погибли по меньшей мере 40 человек. Сообщалось, что взрыв произошёл на глубине около 300 м. По данным СМИ, в момент инцидента на объекте находились свыше 100 шахтёров, более половины из них удалось эвакуировать.