Yeni Şafak: Эрдогана проинформировали о взрыве на заводе по производству ракет
- РИА Новости
«Президент Эрдоган позвонил Яшару Гюлеру, министру национальной обороны, и получил информацию о взрыве», — говорится в сообщении газеты Yeni Şafak.
Эрдоган выразил соболезнования народу Турции.
Ранее стало известно, что в Анкаре на заводе по производству ракет и взрывчатых веществ в районе Эльмадаг вспыхнул пожар.
По данным Минобороны Турции, пять человек погибли при взрыве.
Начато судебное и административное расследование.
Губернатор провинции Анкара Васип Шахин назвал неконтролируемую химическую реакцию предварительной причиной взрыва на ракетной фабрике в Турции.