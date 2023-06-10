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Yeni Şafak: Эрдогана проинформировали о взрыве на заводе по производству ракет

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Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана проинформировали о взрыве в Анкаре на заводе по производству ракет и взрывчатых веществ.
Yeni Şafak: Эрдогана проинформировали о взрыве на заводе по производству ракет
  • РИА Новости

«Президент Эрдоган позвонил Яшару Гюлеру, министру национальной обороны, и получил информацию о взрыве», — говорится в сообщении газеты Yeni Şafak.

Эрдоган выразил соболезнования народу Турции.

Ранее стало известно, что в Анкаре на заводе по производству ракет и взрывчатых веществ в районе Эльмадаг вспыхнул пожар.

По данным Минобороны Турции, пять человек погибли при взрыве.

Начато судебное и административное расследование.

Губернатор провинции Анкара Васип Шахин назвал неконтролируемую химическую реакцию предварительной причиной взрыва на ракетной фабрике в Турции.

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