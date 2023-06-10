Минобороны Турции: пять человек погибли при взрыве на заводе в Анкаре
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Об этом сообщило Минобороны Турции.
«На ракетном заводе MKE в районе Эльмадаг в Анкаре произошёл взрыв. В результате взрыва погибли пять наших рабочих», — приводит сообщение РИА Новости.
Начато судебное и административное расследование.
Ранее стало известно, что в Анкаре на заводе по производству ракет и взрывчатых веществ в районе Эльмадаг вспыхнул пожар.
Агентство IHA сообщало о погибших и раненых в результате взрыва.