Минобороны Турции: пять человек погибли при взрыве на заводе в Анкаре

Пять человек погибли в результате взрыва на заводе по производству ракет в Анкаре.

Об этом сообщило Минобороны Турции.

«На ракетном заводе MKE в районе Эльмадаг в Анкаре произошёл взрыв. В результате взрыва погибли пять наших рабочих», — приводит сообщение РИА Новости.

Начато судебное и административное расследование.

Ранее стало известно, что в Анкаре на заводе по производству ракет и взрывчатых веществ в районе Эльмадаг вспыхнул пожар.

Агентство IHA сообщало о погибших и раненых в результате взрыва.