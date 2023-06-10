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Минобороны Турции: пять человек погибли при взрыве на заводе в Анкаре

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Пять человек погибли в результате взрыва на заводе по производству ракет в Анкаре.
Минобороны Турции: пять человек погибли при взрыве на заводе в Анкаре
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщило Минобороны Турции.

«На ракетном заводе MKE в районе Эльмадаг в Анкаре произошёл взрыв. В результате взрыва погибли пять наших рабочих», — приводит сообщение РИА Новости.

Начато судебное и административное расследование.

Ранее стало известно, что в Анкаре на заводе по производству ракет и взрывчатых веществ в районе Эльмадаг вспыхнул пожар.

Агентство IHA сообщало о погибших и раненых в результате взрыва.

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