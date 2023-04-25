«В начале мая лично встретимся»: дипломаты РФ посетят около 40 объявивших голодовку в иракской тюрьме россиянок

Дипломаты РФ в начале мая посетят иракскую женскую тюрьму Русафа, где объявили голодовку порядка 40 россиянок, приговорённых к разным срокам, в том числе пожизненным, за связь с террористами ИГ*. Так «жёны боевиков» выражают свой протест против «надуманных обвинений» — они настаивают, что никогда не имели отношения к террористической деятельности. Они также настаивают на улучшении условий содержания заключённых.

В Ираке около 40 россиянок, приговорённых к тюремным срокам за «причастность к терроризму», объявили голодовку в знак протеста против «надуманных обвинений». Речь идёт о жёнах боевиков ИГ*, в том числе тех, кого в 2018 году приговорили к длительным срокам вплоть до пожизненного заключения. Все они сейчас содержатся в тюрьме Багдада.

До разгрома ИГ большинство россиянок, отбывающих сейчас сроки в багдадской женской тюрьме Русафа, жили в закрытом лагере для семей боевиков и воспитывали там детей. По словам самих заключённых, они никогда не принимали никакого участия в подготовке или осуществлении террористических актов.

«Не участвовали в боевых действиях»

«24 апреля мы, заключённые женской тюрьмы Русафа в Багдаде, объявили голодовку в знак протеста против выдуманных обвинений и несправедливого тюремного наказания», — сообщила RT одна из заключённых, осуждённая на пожизненный срок.

Женщина отметила, что голодовку объявили все 39 женщин из её камеры, среди них, помимо россиянок, есть женщина из Белоруссии, а также гражданки Таджикистана и Казахстана. В голодовке участвуют и россиянки из других камер, точное количество протестующих по всей тюрьме пока неизвестно. По словам участниц голодовки, в ближайшее время к акции протеста намерены присоединиться некоторые заключённые из Киргизии и Таджикистана.

«Мы все давали показания под натиском спецслужб. В результате нас несправедливо приговорили к длительному тюремному заключению на основании необоснованных обвинений в терроризме, хотя мы не принимали никакого участия в военных или боевых действиях. Сейчас мы находимся в тюрьме, где лишены возможности свиданий с родными и близкими, нормального питания и медицинской помощи даже при очень серьёзных заболеваниях», — утверждает собеседница RT.

Она добавила, что 25 апреля заключённые, несогласные со своими приговорами и недовольные тяжёлыми условиями жизни в исправительном учреждении, также написали официальное обращение к администрации тюрьмы с требованиями об улучшении условий содержания заключённых.

«24 апреля сотрудники тюрьмы, заметив наш протест, уже приходили к нашей камере с уговорами взять еду и «не устраивать проблем для них и для себя», — рассказала RT участница голодовки.

Собеседница RT, рассказавшая об акции протеста в женской тюрьме Русафа в Ираке, была пожизненно осуждена иракским судом за причастность к террористической деятельности как жена боевика ИГ в 2018 году. В лагере для семей боевиков её, как и многих женщин, задерживали вместе с детьми — она многодетная мать.

Первое время дети собеседницы оставались в Ираке. Спустя несколько лет их удалось отправить в Россию, к родным женщины. Сама она была приговорена к пожизненному сроку и уже не раз ходатайствовала о том, чтобы российские власти помогли ей вернуться на родину, чтобы отбывать наказание в России. В РФ для женщин не предусмотрено пожизненное заключение и осуждённые имеют право видеться со своими детьми.

«Жалуются на тяжёлые условия»

Первый секретарь посольства России в Ираке Алексей Колобов подтвердил RT, что россиянки в тюрьме Русафа объявили голодовку.

«Мы связались с администрацией тюрьмы, нам подтвердили эту информацию. Насколько мы знаем, женщины жалуются на тяжёлые условия жизни. К сожалению, там не хватает личных принадлежностей, в камерах очень жарко», — заявил Колобов.

Он также сообщил, что за последний год как минимум одна россиянка скончалась в женской тюрьме Русафа в Багдаде.

«В апреле прошлого года там скончалась женщина, которая страдала онкологическим заболеванием», — сказал собеседник RT.

По его словам, совсем недавно власти Ирака наконец дали российскому консулу разрешение на очередное посещение тюрьмы — спустя полтора месяца после официального запроса.

«В начале мая мы сможем лично встретиться с россиянками, чтобы выслушать их. В последний раз личная встреча проходила в ноябре прошлого года: тогда к заключённым приходил мой предшественник на этом посту», — отметил Алексей Колобов.

В апреле 2018 года суд в Ираке приговорил к пожизненному тюремному заключению 19 россиянок за связи с террористической организацией «Исламское государство». Их признали виновными в незаконном пересечении иракской границы, пособничестве терроризму и совершении террористических действий в рядах ИГ.

После оглашения приговора член Совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова заявила о намерении российской стороны добиваться, чтобы осуждённые женщины отбывали наказание на территории РФ.

Серьёзной проблемой стала и судьба несовершеннолетних детей осуждённых в Ираке и Сирии жён боевиков ИГ — длительное время дети оставались в тюрьмах вместе с матерями. Благодаря усилиям российских властей и дипломатов в 2021 году в РФ удалось вернуть всех несовершеннолетних — в марте 2021 года детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова заявила о завершении работы по вывозу российских детей из тюрем и приютов в Ираке и Сирии. Всего в Россию вернули 274 ребёнка.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.