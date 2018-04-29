«Их детей вывезут в РФ»: в Ираке 19 россиянок приговорены к пожизненному заключению за связи с ИГ

Суд Багдада признал 19 россиянок виновными в связях с террористической организацией «Исламское государство»*. По информации иракских СМИ, все они были приговорены к пожизненному заключению. Ранее в МИД России сообщили, что посольство в Багдаде и генконсульство в Эрбиле пристально следят за ситуацией. Как заявила RT член Совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова, российская сторона намерена добиваться того, чтобы женщины отбывали наказание на территории РФ. Она также отметила, что сенатор Зияд Сабсаби занимается вопросом возвращения детей осуждённых в Россию.

Иракский суд приговорил к пожизненному заключению 19 россиянок за связи с террористической организацией «Исламское государство»*. Об этом сообщил местный телеканал Al Sumaria, а также агентство AFP.

29 апреля состоялось судебное заседание по делам россиянок, которых обвиняют в незаконном пересечении иракской границы, пособничестве терроризму и совершении террористических действий в рядах ИГ.

По данным МИД РФ, сейчас в тюрьмах Багдада находятся от 50 до 70 женщин, предположительно имеющих российское гражданство, и более 100 детей.

«Иракская сторона выражает готовность пойти навстречу, если находящиеся под следствием или уже осуждённые российские гражданки сами инициируют передачу своих детей родственникам в России», — сообщила на брифинге 19 апреля официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

По её словам, в случае подтверждения российского гражданства у эти женщин, посольство России в Ираке обеспечит их адвокатами, которые проследят за соблюдением права на подачу апелляции.

«Поскольку во время следствия доступ иностранных дипломатов, в том числе российских, был запрещён, приступить к идентификации людей, которые заявили о своём гражданстве, можно будет в конце апреля — начале мая. То есть по окончании следствия и вынесении приговора», — отметила представитель МИД РФ.

AFP

© AMMAR KARIM

«На руках у этих женщин маленькие дети»

Российская сторона пытается добиться того, чтобы осуждённые россиянки отбывали наказание на территории РФ. Об этом RT сообщила член Совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова.

«Эти осуждённые женщины — из наших списков. Контакты с их родственниками установлены. Мы уже отправили обращение о ходатайствах за этих женщин, чтобы они хотя бы смогли отбывать сроки наказания на территории РФ. Мы обратились к Богданову, к Федотову, Москальковой и Кузнецовой. И, естественно, пытаемся подключить международные организации», — сказала Саратова.

По её словам, член Совета Федерации, представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби уже занимается вопросом возвращения в Россию детей осуждённых женщин. Она отметила, что детей планируется вывозить в два этапа. Сначала, как пояснила Саратова, вывезут тех, кто родился в России, а после — малышей, которые родились на территории других стран.

При этом правозащитница сомневается в связях осуждённых женщин с терроризмом.

«Эти женщины сидели дома, рожали детей. Они не воевали, не бегали по окопам с автоматами в руках. У них у всех по пять, а то и больше детей. Что же они подразумевают, когда говорят, что эти женщины присягнули ИГ? Если вопрос идёт о пересечении границы, там, конечно, тоже немаленькие сроки, но как они связывают терроризм с этими женщинами? Никто нам этого не объясняет. На руках у этих женщин маленькие дети. Они, я больше чем уверена, жертвы этой войны, точно так же, как и жители Ирака и Сирии. Потому что их мужья отвезли и бросили там на произвол судьбы», — уверена Хеда Саратова.

Пожизненное заключение или казнь

Ранее Зияд Сабсаби сообщил, что находящимся в тюрьмах Багдада женщинам грозит пожизненное тюремное заключение или смертная казнь.

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Так, в апреле за связь с террористами были казнены две гражданки Азербайджана и три уроженки Киргизии. В феврале такой же приговор получили 16 женщин из Турции.

Тогда же суд приговорил двух уроженок Дагестана к пожизненному лишению свободы. Многодетных матерей — 21-летнюю Эльвиру Магомедханову и 26-летнюю Алису Исмаилову — обвиняли в незаконном пересечении границы и участии в террористических группировках на территории Ирака и Сирии. На этом же заседании пожизненные сроки получили две гражданки Азербайджана и француженка.

В конце февраля 2018 года стало известно, что власти Ирака вызволили из плена 25 российских женщин с детьми и поместили их в тюрьму в Багдаде.

Как сообщал Сабсаби, о судьбе этих женщин ничего не было известно в течение полугода. Они находились в плену вооружённых формирований, где их вместе с детьми держали «в нечеловеческих условиях».

Возвращение детей в Россию

Между тем телеканал RT продолжает прикладывать усилия для того, чтобы дети погибших в Сирии и Ираке боевиков смогли воссоединиться со своими родственниками в России.

В августе 2017 года RT навестил в багдадском приюте детей, которых вывезли из России и стран СНГ в Ирак родители, попавшие под влияние ИГ.

После публикации главный редактор телеканала Маргарита Симоньян призвала общественность помочь найти родственников детей. Поиску родных способствовал глава Чечни Рамзан Кадыров, который опубликовал видеоролик RT и призвал всех, кто обладает какой-либо информацией, связаться с каналом.

В результате родственники некоторых из появившихся в ролике детей узнали их и обратились в редакцию RT. Некоторых малышей уже удалось вернуть в Россию, однако в приютах Багдада всё ещё остаётся много маленьких россиян. По словам Зияда Сабсаби, процесс может затянуться на несколько лет.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.