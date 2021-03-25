Кузнецова заявила о завершении возврата российских детей из тюрем Ирака
- РИА Новости
«Анна Кузнецова сообщила, что в настоящее время официально работа по возвращению несовершеннолетних из тюрем Ирака завершена, информации о том, что там ещё могут находиться российские дети, не поступало», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы детского омбудсмена.
Работа по возвращению на родину несовершеннолетних граждан России, находящихся на территории Ирака и Сирии, началась летом 2017 года.
Всего из зон вооружённых конфликтов на Ближнем Востоке в Россию возвращены 274 ребёнка.