Кузнецова заявила о завершении возврата российских детей из тюрем Ирака

Работа по возвращению несовершеннолетних россиян из тюрем в Ираке завершена. Об этом сообщила детский омбудсмен Анна Кузнецова.

«Анна Кузнецова сообщила, что в настоящее время официально работа по возвращению несовершеннолетних из тюрем Ирака завершена, информации о том, что там ещё могут находиться российские дети, не поступало», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы детского омбудсмена.

Работа по возвращению на родину несовершеннолетних граждан России, находящихся на территории Ирака и Сирии, началась летом 2017 года.

Всего из зон вооружённых конфликтов на Ближнем Востоке в Россию возвращены 274 ребёнка.