«Бессмысленная акция»: МИД РФ ответил на решение парламента Франции признать голод на Украине начала 1930-х геноцидом

Резолюция Национального собрания Франции о признании «геноцидом украинского населения» голода 1932—1933 годов в СССР — это пример откровенных спекуляций для поддержки киевских властей и подпитывания конфликта на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. По её словам, такое решение обесценивает жертвы других народов СССР, которые также пострадали от масштабного бедствия. С точки зрения политологов, антироссийское решение французского парламента вполне укладывается в современную политику Запада по тотальному переписыванию истории.

Резолюция нижней палаты парламента Франции о признании голода 1932—1933 годов в СССР «геноцидом украинского населения» является спекуляцией, которая была принята с тем, чтобы убедить французов в необходимости поддерживать киевский режим. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«Очередная пустая и бессмысленная акция Парижа якобы по «восстановлению исторической справедливости», наспех организованная в угоду киевскому режиму и изрядно приправленная зашоренными подходами и проукраинским рвением, является наглядным примером откровенных спекуляций, на которые готов идти Париж, чтобы убедить граждан в необходимости подпитывать вооружённый конфликт далеко за пределами собственной страны», — отмечается в комментарии на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

Захарова отметила, что трактовка голодомора как якобы отдельного геноцида является конъюнктурным решением, которое умаляет и обесценивает жертву других народов СССР.

«Отказываясь от объективной оценки исторических событий, французские депутаты стремятся поделить общую трагедию народов СССР по национальному признаку. В угоду конъюнктуре Париж цинично выбрасывает как ненужную информацию память о русских, белорусах, казахах, киргизах и других жителях южных областей РСФСР, Поволжья, Урала, Средней Азии, также пострадавших от этого масштабного бедствия», — указала дипломат.

Напомним, в конце марта депутаты Национального собрания (нижняя палата парламента) Франции утвердили резолюцию, признающую голодомор на территории Украины в период 1932—1933 годов актом геноцида.

«Настоящая резолюция нацелена на то, чтобы французские власти признали данный вынужденный голод среди украинского населения геноцидом, а также на то, чтобы осудить совершённые деяния, характеризовавшиеся истреблением и массовыми нарушениями прав и свобод человека», — говорится в документе.

Решение французских парламентариев приветствовал президент Украины Владимир Зеленский, который назвал его «сильным вкладом Франции в разоблачение преступлений тоталитарной России — прошлых и сегодняшних».

Политическая трактовка

В первой половине 1930-х годов СССР столкнулся с масштабным голодом, вызванным некорректной экономической политикой советского правительства. Миллионы людей c Украины, из Белоруссии, Поволжья, Центрально-Чернозёмного региона, Северного Кавказа, Урала, Западной Сибири и Казахстана стали жертвами этого бедствия.

При этом киевские власти интерпретируют голодомор как преднамеренное уничтожение именно украинского населения.

Голод на Украине в 1932 году

РИА Новости

Стоит отметить, что российские историки не отвергают тот факт, что Украина тогда была одной из наиболее пострадавших от голода советских республик. Вместе с тем они отвергают теорию о «геноциде украинцев», так как колоссальные людские потери понесли и другие регионы Советского Союза.

Согласно данным главного научного сотрудника Института российской истории РАН Валентины Жиромской, от голода в начале 1930-х годов на территории СССР погибли не менее 8 млн человек.

Кроме того, согласно данным историков, высшее руководство Советского Союза в 1932—1933 годы активно помогало Украине в ущерб российским регионам.

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Как констатируют российские историки, если в начале голода Украина испытывала значительный дефицит хлеба, то уже в 1933 году республика получила 501 тыс. т зерна — в 7,5 раза больше, чем в предыдущем году. В то же время России, численность населения которой была значительно выше, советские власти выделили 990 тыс. т зерна, что лишь в 1,5 раза больше, чем в 1932-м.

Более того, во время голода шло перераспределение сельскохозяйственной техники в пользу Украины. По решению Политбюро ЦК ВКП(б) от 1 июня 1933 года, в УССР было отправлено 5,5 тыс. тракторов, или 45,4% от общего количества машин, предназначенных для передачи сельскохозяйственным предприятиям Союза.

Напомним, что Киев признал голодомор «геноцидом украинского народа» ещё в 2006 году в период президентства Виктора Ющенко.

Споры между Россией и Украиной относительно места в истории массового голода 1932—1933 годов продолжались и после «евромайдана». В 2016 году президент Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел страны добиться международного признания голодомора как «геноцида украинского народа».

В конце ноября 2017 года Порошенко призвал Россию как правопреемницу СССР раскаяться за организацию массового голода. В ответ в России заявили, что Киев пытается политизировать исторические события, сея недоверие и вражду в отношениях между двумя странами, а также противопоставлять народы Украины и России.

Исторический ревизионизм

Если бы французский парламент действительно беспокоила историческая справедливость, он бы принял эту резолюцию гораздо раньше, считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Очевидно, что если бы это их так сильно волновало, то подобное решение было бы принято давно. Сейчас все европейские парламенты должны демонстрировать синхронную поддержку Украине и солидаризироваться со всеми теми историческими фейками, которые Киев инициирует или выпускает. Поэтому в решении французского парламента нет ничего неожиданного, это естественный процесс, который показывает, что изначально эти люди были настроены вовсе не проукраински», — пояснил Брутер в интервью RT.

Он также напомнил о дальнейшем развитии Украины после голода 1930-х годов.

«Даже несмотря на голод и последовавшую за этим войну, Украина прирастала демографически. Всё это говорит, что сама по себе тема голодомора искусственная, что она поднимается только для того, чтобы иметь возможность разделить украинцев и русских, которые на тот момент были единым целым и никогда себя не позиционировали как разные народы», — рассуждает политолог.

По его словам, роль России и её место в истории XX века уже давно переписаны коллективным Западом.

«История Советского Союза до и после Второй мировой войны уже давно переписана. И сейчас идёт её окончательная коррекция. Фактически утверждается, что Советский Союз оккупировал Европу и установил там кровавую диктатуру. Это не соответствует действительности, и более того, даже установление советской властью коммунистических правительств, которые не отражали настроения местного населения, не привело к деградации этих государств. Стоит только посмотреть на Прибалтику, где спокойно самовоспроизводилась местная элита и правящий класс. Более того, им создали промышленность и развитую инфраструктуру», — говорит Брутер.

Решение французского парламента признать голодомор счёл политически мотивированным и эксперт РИСИ Олег Неменский.

«Естественно, что признание голода геноцидом украинского народа является политически мотивированным, антироссийским решением, которое принимается в конкретном контексте СВО на Украине», — подчеркнул он.

Стоит ожидать, что на Западе вся история России будет переписана по украинским лекалам, считает политолог.