«Мы эхо будущих проблем для Штатов»: в Killnet заявили о готовящихся разоблачениях в отношении Запада

Основатель группы хакеров Killnet, известный под именем KillMilk, заявил в интервью RT о подготовке разоблачений действий Запада. По его словам, гражданская сетевая инфраструктура США — это «полный ноль для безопасности». KillMilk отметил, что главная цель действий Killnet — «дать отпор врагу».

— Почему вы решили атаковать американские серверы именно сейчас? Какие конкретно серверы были взломаны? Что с ними происходит сейчас?

— Америка — это последний оплот наших действий. Мы прошли по всем запланированным странам. Соединённые Штаты хвастаются своей киберподготовкой, но как выглядит это на самом деле и насколько они имеют опыт в ведении кибервойны — вы увидите в ближайшее время с помощью наших действий. Восемь месяцев мы познавали и ломали Европу, тем временем Штаты всё это время готовились к встрече с нами. Мы только начинаем созидать на территории киберпространства Америки. Я добьюсь высшего положения Killnet в мире IT и снесу имя Америки у всех на глазах. Что было взломано сейчас? Это пустяки. Лучше спросите, что будет дальше с информационным полем Соединённых Штатов.

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— Насколько легко взломать американские серверы?

— Если говорить о гражданской сетевой инфраструктуре, то это полный ноль для безопасности.

Правительство Америки защищает только свои ресурсы, например Пентагон, ЦРУ и Белый дом.

Это то, что держит имя Штатов. Но гражданский сектор уязвим на 100%, о простых гражданах Америки никто не думает. Значит, будем думать мы.

— Какова конечная цель ваших действий?

— Наша основная цель — отпор врагу и мир на земле. Я не хочу, чтобы моя страна имела пассивные обстоятельства в пределах агрессии Европы и США. Мы не будем биться, мы будем бить.

— Были ли попытки вычислить вас тем или иным способом?

— Конечно, были и есть по сей день. Я не хочу говорить об этом, всё это очень сложно.

— Получали ли вы какую-либо информацию (посредством взлома), которая бы скомпрометировала США и/или уличила бы их во лжи? Если да, пожалуйста, приведите примеры.

— Мы готовим свой огромный пакет доказательств и разоблачения действий США в создании COVID-19. В данный момент идёт завершение собственного расследования по этому делу. Это будет одно из самых громких событий.

Также по теме Основатель группы хакеров Killnet: США причастны к созданию COVID-19 Соединённые Штаты причастны к созданию COVID-19. Об этом заявил Killmilk, основатель группы хакеров Killnet.

— Формально ваша деятельность противозаконна. Насколько боитесь последствий?

— Формально я законопослушный гражданин Российской Федерации. Я не лезу в дела правительства России, я не осуждаю их действий, соответственно, и не совершаю преступления на территории моей родины. Всё, что находится за пределами границы России, — для нас поле битвы, где мы можем реализовать все свои возможности.

— Какова поддержка среди людей за границей, если таковая есть?

— У меня огромная поддержка от моих друзей из SOLARIS — это такая же дерзкая и сильная команда из даркнета. Я не знаю, откуда они, но я знаю этих профессионалов очень давно. Благодаря их вниманию в нашу сторону Killnet остаётся на полном ходу. Также наша семья — это наши подписчики из Telegram — являются для нас сильной опорой, за что благодарим их.

— Как вы думаете, насколько сильно влияют ваши действия на США в целом?

— Пока что мы просто эхо будущих проблем для Штатов. Пока что! Но CNN уже даёт нехорошие прогнозы. Слава России!