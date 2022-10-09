«Мы эхо будущих проблем для Штатов»: в Killnet заявили о готовящихся разоблачениях в отношении Запада
— Почему вы решили атаковать американские серверы именно сейчас? Какие конкретно серверы были взломаны? Что с ними происходит сейчас?
— Америка — это последний оплот наших действий. Мы прошли по всем запланированным странам. Соединённые Штаты хвастаются своей киберподготовкой, но как выглядит это на самом деле и насколько они имеют опыт в ведении кибервойны — вы увидите в ближайшее время с помощью наших действий. Восемь месяцев мы познавали и ломали Европу, тем временем Штаты всё это время готовились к встрече с нами. Мы только начинаем созидать на территории киберпространства Америки. Я добьюсь высшего положения Killnet в мире IT и снесу имя Америки у всех на глазах. Что было взломано сейчас? Это пустяки. Лучше спросите, что будет дальше с информационным полем Соединённых Штатов.Также на russian.rt.com В Killnet рассказали о полученной информации при взломе сайта предприятия Lockheed Martin
— Насколько легко взломать американские серверы?
— Если говорить о гражданской сетевой инфраструктуре, то это полный ноль для безопасности.
Правительство Америки защищает только свои ресурсы, например Пентагон, ЦРУ и Белый дом.
Это то, что держит имя Штатов. Но гражданский сектор уязвим на 100%, о простых гражданах Америки никто не думает. Значит, будем думать мы.
— Какова конечная цель ваших действий?
— Наша основная цель — отпор врагу и мир на земле. Я не хочу, чтобы моя страна имела пассивные обстоятельства в пределах агрессии Европы и США. Мы не будем биться, мы будем бить.
— Были ли попытки вычислить вас тем или иным способом?
— Конечно, были и есть по сей день. Я не хочу говорить об этом, всё это очень сложно.
— Получали ли вы какую-либо информацию (посредством взлома), которая бы скомпрометировала США и/или уличила бы их во лжи? Если да, пожалуйста, приведите примеры.
— Мы готовим свой огромный пакет доказательств и разоблачения действий США в создании COVID-19. В данный момент идёт завершение собственного расследования по этому делу. Это будет одно из самых громких событий.
— Формально ваша деятельность противозаконна. Насколько боитесь последствий?
— Формально я законопослушный гражданин Российской Федерации. Я не лезу в дела правительства России, я не осуждаю их действий, соответственно, и не совершаю преступления на территории моей родины. Всё, что находится за пределами границы России, — для нас поле битвы, где мы можем реализовать все свои возможности.
— Какова поддержка среди людей за границей, если таковая есть?
— У меня огромная поддержка от моих друзей из SOLARIS — это такая же дерзкая и сильная команда из даркнета. Я не знаю, откуда они, но я знаю этих профессионалов очень давно. Благодаря их вниманию в нашу сторону Killnet остаётся на полном ходу. Также наша семья — это наши подписчики из Telegram — являются для нас сильной опорой, за что благодарим их.
— Как вы думаете, насколько сильно влияют ваши действия на США в целом?
— Пока что мы просто эхо будущих проблем для Штатов. Пока что! Но CNN уже даёт нехорошие прогнозы. Слава России!