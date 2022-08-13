В Killnet рассказали о полученной информации при взломе сайта предприятия Lockheed Martin

Основатель Killnet рассказал RT, какую информацию удалось получить после взлома сайта американского оборонного предприятия Lockheed Martin, которое производит HIMARS.

«Самое основное, что мы получили, — это сотрудничество с космической корпорацией NASA. Lockheed Martin уже больше десяти лет ведёт тесное взаимодействие со спутниковой системой NASA. Мы получили больше 9 Гб различной информации», — сказал он.

Вместе с этим основатель Killnet добавил, что в Lockheed Martin отрицают взлом, который дал доступ к информации о работниках.

«Хорошо, но что они скажут своим сотрудникам на то, что все их данные уже 34 часа как продают в даркнете по пять баксов за логин?» — отметил он.

Ранее сообщалось, что российская хакерская группировка Killnet подтвердила взлом внутренней системы авторизации сотрудников американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin и опубликовала данные сотрудников.