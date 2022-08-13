В Killnet рассказали о полученной информации при взломе сайта предприятия Lockheed Martin
- AP
«Самое основное, что мы получили, — это сотрудничество с космической корпорацией NASA. Lockheed Martin уже больше десяти лет ведёт тесное взаимодействие со спутниковой системой NASA. Мы получили больше 9 Гб различной информации», — сказал он.
Вместе с этим основатель Killnet добавил, что в Lockheed Martin отрицают взлом, который дал доступ к информации о работниках.
«Хорошо, но что они скажут своим сотрудникам на то, что все их данные уже 34 часа как продают в даркнете по пять баксов за логин?» — отметил он.
Ранее сообщалось, что российская хакерская группировка Killnet подтвердила взлом внутренней системы авторизации сотрудников американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin и опубликовала данные сотрудников.