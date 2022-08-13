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В Killnet рассказали о полученной информации при взломе сайта предприятия Lockheed Martin

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Основатель Killnet рассказал RT, какую информацию удалось получить после взлома сайта американского оборонного предприятия Lockheed Martin, которое производит HIMARS.
В Killnet рассказали о полученной информации при взломе сайта предприятия Lockheed Martin
  • AP

«Самое основное, что мы получили, — это сотрудничество с космической корпорацией NASA. Lockheed Martin уже больше десяти лет ведёт тесное взаимодействие со спутниковой системой NASA. Мы получили больше 9 Гб различной информации», — сказал он.

Вместе с этим основатель Killnet добавил, что в Lockheed Martin отрицают взлом, который дал доступ к информации о работниках.

«Хорошо, но что они скажут своим сотрудникам на то, что все их данные уже 34 часа как продают в даркнете по пять баксов за логин?» — отметил он.

Ранее сообщалось, что российская хакерская группировка Killnet подтвердила взлом внутренней системы авторизации сотрудников американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin и опубликовала данные сотрудников.

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