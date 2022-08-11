Российские хакеры опубликовали данные сотрудников Lockheed Martin

Российская хакерская группировка Killnet подтвердила взлом внутренней системы авторизации сотрудников американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin и опубликовала данные сотрудников.

Корпорация производит РСЗО HIMARS.

«До вчерашнего дня они говорили, что все данные сотрудников Lockheed Martin в безопасности», — говорится в сообщении в Telegram-канале хакерской группировки.

Также хакеры опубликовали видео с таблицей с данными сотен сотрудников оборонного гиганта — там отображаются имена, электронная почта, адрес подразделения, телефоны и фотографии.

Ранее сообщалось, что пророссийская хакерская группировка устроила кибератаку на сайт американского производителя вооружений, в результате чего он перестал открываться.