Российские хакеры опубликовали данные сотрудников Lockheed Martin
Корпорация производит РСЗО HIMARS.
«До вчерашнего дня они говорили, что все данные сотрудников Lockheed Martin в безопасности», — говорится в сообщении в Telegram-канале хакерской группировки.
Также хакеры опубликовали видео с таблицей с данными сотен сотрудников оборонного гиганта — там отображаются имена, электронная почта, адрес подразделения, телефоны и фотографии.
Ранее сообщалось, что пророссийская хакерская группировка устроила кибератаку на сайт американского производителя вооружений, в результате чего он перестал открываться.