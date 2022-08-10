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Хакеры Killnet устроили кибератаку на сайт производителя вооружений Lockheed Martin

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Пророссийская хакерская группировка устроила кибератаку на сайт американского производителя вооружений, в результате чего он перестал открываться.
Хакеры Killnet устроили кибератаку на сайт производителя вооружений Lockheed Martin
  • Gettyimages.ru
  • © Oliver Nicolaas Ponder / EyeEm

Об этом сообщила «Газета.RU».

Отмечается, что при открытии сайта высвечивалась ошибка 504.

При этом основатель хакерской группировки KillMilk в своём Telegram-канале сообщил, что в результате кибератаки перестала работать система авторизации для сотрудников Lockheed Martin и некоторые сервисы NASA.

1 августа хакеры Killnet заявили о начале атак на американскую корпорацию Lockheed Martin.

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