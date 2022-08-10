Хакеры Killnet устроили кибератаку на сайт производителя вооружений Lockheed Martin
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- © Oliver Nicolaas Ponder / EyeEm
Об этом сообщила «Газета.RU».
Отмечается, что при открытии сайта высвечивалась ошибка 504.
При этом основатель хакерской группировки KillMilk в своём Telegram-канале сообщил, что в результате кибератаки перестала работать система авторизации для сотрудников Lockheed Martin и некоторые сервисы NASA.
1 августа хакеры Killnet заявили о начале атак на американскую корпорацию Lockheed Martin.