«Швейцарское консульство самоустранилось»: дипломаты РФ в Барселоне пытаются вернуть россиянке изъятых у неё дочерей

Российские дипломаты в Барселоне пытаются освободить из приюта двух малолетних дочерей россиянки Елены Ланг, которых изъяли испанские органы опеки. Ранее опека утверждала, что дети «украдены у убитой украинской семьи», теперь — что девочкам якобы небезопасно оставаться в семье. Как выяснил RT, органы опеки основывались на доносах сотрудников частной школы. Судя по документам, обеспокоенность педагогов вызвали заявления бывшей няни девочек и соседей семьи, причём никто из них не сообщал, что в семье девочкам причиняли какой-либо вред. Сейчас консульство РФ в Барселоне надеется убедить испанские власти передать детей родственникам Ланг из России, чтобы те находились в родной семье. При этом швейцарские дипломаты самоустранились от этой ситуации, несмотря на то что у детей есть гражданство Швейцарии, сообщили в российском консульстве со ссылкой на слова матери.

Органы опеки в Барселоне до сих пор удерживают малолетних дочерей россиянки Елены Ланг, которых изъяли, поскольку они якобы «были украдены у убитой украинской семьи». В конце сентября в Испании состоялось судебное заседание по делу Ланг. RT выяснил, что на нём органы опеки выдвигали уже другие обвинения в адрес родителей, однако и они вызывают много вопросов.

В распоряжении RT оказались документы, которые испанский суд рассматривал как «доказательства», что в родной семье девочкам оставаться небезопасно и их нужно поместить в приют. Это, в частности, фрагменты служебной переписки сотрудников частной школы ISCAT Maresme в Барселоне, которую посещали дети Елены. В ней директор школы выражает обеспокоенность, пересказывая другим учителям свой разговор с бывшей няней девочек, Лурдес.

Лурдес жаловалась на частые звонки Елены и просьбы присмотреть за девочками «даже в восемь утра в воскресенье». Няня детей также сетовала, что Елена запрещает детям смотреть телевизор. В целом, по словам Лурдес, «девочки ей нравились, но работать с их матерью было для неё слишком тяжело».

В служебной переписке учитель также упомянула некий эпизод, когда одна из дочерей Ланг пришла на занятия с синяком на руке. Педагог писала, что «не знает точно, что произошло», но «не поверила ни слову», когда девочка объяснила, что её укусил щенок.

Кроме того, в документах, послуживших основанием для изъятия детей у россиянки Елены и её мужа-швейцарца, упоминались слова соседей, которые также были опрошены сотрудниками частной школы по их собственной инициативе. Соседи якобы видели, как одна из дочерей Елены случайно попала в мать игрушкой, а та «смерила её ужасным взглядом и потом улыбнулась, будто ничего не произошло». Кроме того, Ланг якобы «специально заставляла детей играть на террасе рано утром, чтобы разозлить соседей».

Вернуть девочек в семью

По данным российских дипломатов, девочки, являющиеся гражданками РФ, до сих пор находятся в социальном центре в Барселоне. Ранее RT публиковал фото этого учреждения, больше похожего на тюрьму, чем на детский приют.

Представители генконсульства РФ заявили RT, что продолжают работать с местными властями и прорабатывают варианты возвращения девочек в родную семью.

«Сотрудники генконсульства находятся в постоянном контакте с Е.В. Ланг, следят за развитием ситуации, дают рекомендации адвокату для выработки возможных шагов по ведению этого дела. Благодаря усилиям сотрудников генерального консульства России в Барселоне Е.В. Ланг была дана возможность встретиться с детьми и пообщаться с ними на русском языке», — сообщают дипломаты.

В российском представительстве в Барселоне добавили, что Елена пытается организовать передачу девочек её родственникам в Санкт-Петербурге, чтобы освободить детей из приюта.

«В связи с обращением Елены Ланг генконсульством направлен запрос в генеральное консульство Испании в Москве с просьбой оказать содействие в получение шенгенской визы для её матери Бутовой И.В.», — отметили в консульстве.

Почему не помогает Швейцария

Швейцарские дипломаты, изначально отстаивавшие права девочек, которые также являются гражданками Швейцарии, в итоге отказали семье в поддержке. По информации российского дипведомства в Испании, это могло произойти из-за активного взаимодействия Елены Ланг с российскими СМИ, в интервью которым она часто подчёркивала, что дети — граждане России.

«Учитывая наличие у девочек швейцарского гражданства, аналогичные шаги (по возвращению детей их родителям. — RT) предпринимались генконсульством Швейцарии в Барселоне. Однако, со слов заявительницы, швейцарское консульство уведомило её о самоустранении в помощи по данному вопросу, ссылаясь на то, что Е.В. Ланг во всех интервью в СМИ подчёркивает наличие российского гражданства как у неё, так и у её детей», — отметили представители консульства РФ.

По данным RT, сейчас Елене буквально запретили общаться с представителями прессы, угрожая ей уголовным преследованием в случае, если она продолжит обсуждать ситуацию с журналистами.

Ранее RT рассказывал, что одна из дочерей Елены Ланг страдает серьёзным врождённым заболеванием, требующим соблюдения строгой диеты. По данным источника RT, знакомого с семьёй Ланг, в социальном центре, где удерживают детей, врачебные рекомендации не соблюдаются, что привело к усугублению состояния ребёнка. Кроме того, сотрудники приюта до сих пор не пустили лечащего врача девочек в учреждение, где они содержатся.