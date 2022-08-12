«Якобы их настоящая мама — украинка, погибшая во время СВО»: в Испании у россиянки отобрали двух малолетних дочерей

В Каталонии органы опеки отобрали у россиянки Елены Ланг и её мужа-швейцарца двух малолетних дочерей. Шестилетнюю Лилю и девятилетнюю Элю, страдающую серьёзным заболеванием, два месяца назад увезли в социальный центр прямо из школы. Основанием для изъятия испанские чиновники назвали поступившую к ним информацию, что Елена и её супруг якобы украли детей у украинской семьи, погибшей во время спецоперации. Сотрудников опеки не переубедили ни документы девочек, ни множество совместных фотографий с родителями. Более того, соцслужбы не раскрывают информацию, где сейчас содержатся дети. К проблеме подключились генконсульства России и Швейцарии, однако ситуация пока не сдвинулась с мёртвой точки.

39-летняя россиянка Елена Ланг переехала в Европу более десяти лет назад, женщина училась в Цюрихе, вышла замуж за швейцарца, родила двух дочерей. Когда старшей девочке исполнилось четыре года, у неё диагностировали серьёзное хроническое заболевание, и Елена переехала с ней в Испанию, чтобы девочка получала там лечение. В Каталонии женщина провела последние полтора года.

«Из-за заболевания Эле нужно соблюдать строгую и дорогую диету, для девочек в нашей семье работал специально нанятый повар. Мой муж — банкир, сама я хорошо зарабатываю в сфере недвижимости — у нас есть возможность позволить нашим дочерям лучший уход», — объяснила RT Ланг.

Два месяца назад в частную школу, где учились Эля и Лиля, пришли сотрудники опеки, которые забрали девочек, даже не уведомив об этом родителей. Уже позже Елена и её супруг Томас выяснили, что причиной для изъятия детей стал донос, написанный директором школы.

«Сама директор школы, обратившаяся в соцслужбы, конечно, ни в чём не призналась, но мы раздобыли документы. В материалах об изъятии написано, что, якобы по словам девочек, их «настоящая» мама — украинка, которая погибла во время СВО, а мы с Томасом — «ненастоящие» родители. В доносе директора школы говорилось, что девочки якобы приходили на учёбу неопрятными и «часто грустили», но это было не основной причиной изъятия», — рассказала Елена.

Сотрудников опеки не переубедили ни фотографии, сделанные во время беременности Елены, ни документы детей, включая свидетельства о рождении обеих девочек, предоставленные их родителями. По словам россиянки, они с мужем разом лишились всех прав на детей. Как объяснила Елена, в Испании органы опеки имеют почти безграничную свободу действий. Изымать детей они могут даже без решения суда — в данном случае Елену и Томаса просто обвинили в том, что дети «украдены».

«Это очень удобная позиция для испанских соцслужб — дети «не наши», а значит, никаких прав мы на них не имеем: ни на видеозвонок, ни на встречи, ни даже на то, чтобы нам сообщили, где они находятся. Прав мы были лишены в рамках административного производства, здесь такое возможно. С этим документом даже в ЕСПЧ не пойдёшь. Нас лишили возможности бороться за наших детей», — подчёркивает россиянка.

Местонахождение детей неизвестно

Елена и её супруг не видели своих дочерей уже два месяца. После того как детей забрала опека, муж россиянки попал в больницу — от переживаний у него начались обмороки. 3 августа, когда проблема привлекла внимание СМИ, соцслужбы позволили родителям поговорить с девочками по видео. Состояние дочерей ужаснуло Елену и её супруга.

«У моего мужа после того звонка случился очередной нервный срыв, — говорит Елена. — Этот видеозвонок был ужасен. Мы видели, что дети в очень плохом состоянии. У Эли, нашей старшей дочки, инвалидность, ей требуется дорогая диета. Сейчас у неё синяки, нездоровый вид, она трясётся, она тощая, не может нормально разговаривать, есть мышечные зажимы, лицо перекошено».

«Лечащий врач сказал мне, что ребёнок в критическом состоянии. При таких условиях она продержится два-три месяца, после чего будут уже необратимые последствия для здоровья и даже жизни ребёнка», — добавляет она.

© Фото из личного архива

Сами девочки рассказали матери, что в социальном центре им страшно и плохо — их наказывают, дети разного возраста содержатся все вместе, а Элю, несмотря на заболевание, заставляют есть продукты, которые ей строго противопоказаны. Кроме того, детям приказали не говорить родителям, где они находятся, угрожая отправить их в «ещё более плохое место».

«Фактически сейчас испанские власти незаконно удерживают иностранных граждан. Даже у тех лиц, которые были, например, арестованы в чужой стране, которые нарушили там закон, есть право на то, чтобы связаться с родственниками, получать помощь дипломатов. А тут речь идёт о маленьких детях, и они не имеют абсолютно никакой правовой защиты. Испанские органы опеки самым наглым образом и совершенно безнаказанно нарушают все возможные законы», — возмущается мать девочек.

Обращение в консульство

Ланг отмечает, что в своих попытках вернуть дочерей они с мужем сменили уже восемь адвокатов, обращались в различные ведомства. Россиянка обратилась и в генеральное консульство РФ в Барселоне.

Российские дипломаты подтвердили RT, что Елена Ланг просила их о помощи после изъятия двух малолетних дочерей испанскими соцслужбами. По словам вице-консула Вячеслава Арутюняна, диппредставительство направило властям Испании запрос с требованием объяснить ситуацию и предоставить информацию о местонахождении детей, однако ответа пока не последовало.

«В связи с отсутствием ответа испанских компетентных органов генконсульством был направлен повторный запрос с просьбой ускорить рассмотрение нашего обращения, в том числе директору департамента по правам детей и подростков правительства Каталонии был передан официальный запрос уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребёнка. До настоящего момента на все упомянутые обращения в генконсульство официального ответа не поступало», — сообщил Арутюнян.

Он заверил, что и Елена, и её дочери имеют полное право на получение помощи и содействия генконсульства в рамках его компетенции. Более того, содействие в возвращении детей в семью оказывает и швейцарское диппредставительство, поскольку девочки также имеют гражданство этой страны.

«Дети — в любом случае граждане РФ, их родной язык — русский. Нам сказали, что между Россией и Европой испортились отношения, и сейчас все эти процессы тянутся очень долго. Швейцарская сторона тоже принимает все возможные меры, чтобы выяснить местонахождение детей, но пока всё это ни к чему не привело», — констатирует Елена.

Она уточнила, что в Испании социальные службы получают на содержание изъятых детей большие деньги. Ланг утверждает, что эти суммы доходят до €68 тыс. в год на каждого ребёнка.

«Это самая коррумпированная сфера в Испании. Я знаю многих родителей-иностранцев, столкнувшихся с такой же ситуацией. Детей буквально похищают из школ без всякого предупреждения, и вернуть их не удаётся практически никогда», — заключила Елена.