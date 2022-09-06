«Хуже, чем в тюрьме»: мать изъятых опекой в Барселоне россиянок показала условия, в которых содержат дочерей

Двух школьниц с российским гражданством, которые изъяты опекой в Барселоне у родителей, якобы «укравших их у убитой украинской семьи», содержат в огороженном колючей проволокой здании за решёткой. Об этом RT сообщила мать девочек Елена Ланг. Женщина обратилась к RT за помощью в возвращении детей. По её словам, в приюте девочки не получают медобслуживания, хотя у одной из них серьёзное заболевание и инвалидность. Ланг также утверждает, что соцслужбы в Испании пытаются доказать, что россиянка невменяема.

Россиянка Елена Ланг, у которой органы опеки Барселоны отобрали двух малолетних дочерей (девочкам шесть и девять лет), показала RT фото учреждения, где соцслужбы уже три месяца удерживают её детей. На окнах решётки, высокий забор опутывает колючая проволока. По мнению Ланг, приют выглядит как настоящая тюрьма. Видеться с дочерьми Елене и её супругу по-прежнему не позволяют.

«Даже в тюрьме есть встречи, личные вещи и врач. Наши дети всего этого лишены, условия хуже, чем в тюрьме. У нашей старшей дочери серьёзное заболевание, инвалидность, и к ней ни разу не пустили медиков. Наш лечащий врач выдал заключение о возможных последствиях отказа от лечения, но на его рекомендации в приюте не ответили ничего. Они держат детей в заложниках без медицинской помощи», — негодует Елена Ланг.

© Фото из личного архива

Ранее RT рассказывал, как ювенальные чиновники в Барселоне без предупреждения отобрали у россиянки и её мужа-швейцарца двух дочерей. Как рассказала Елена, впоследствии из заключений соцслужб она выяснила, что собственных детей супруги якобы «украли у убитой в ходе СВО украинской семьи». Ни свидетельства о рождении девочек, ни другие документы и фото, подтверждающие родство детей и родителей не переубедили органы опеки. По словам Елены, их с мужем лишили родительских прав.

У отобранных у родителей девочек есть российское и швейцарское гражданства, однако испанские власти не отвечают на запросы дипломатов обеих стран. В российском консульстве RT заверили, что ситуация, в которой оказались две несовершеннолетние гражданки РФ, находится «под пристальным наблюдением» дипломатов.

«Мы постоянно находимся на связи с адвокатом Елены, обсуждаем все возможные варианты урегулирования ситуации. Мы направили запросы во все испанские ответственные органы, требуем предоставить информацию о состоянии здоровья и об условиях содержания девочек. Сейчас как одна из опций рассматривается возможность вывода этой ситуации в юрисдикцию России», — заявил RT вице-консул России в Барселоне Вячеслав Арутюнян.

Переживают за здоровье детей

Родители девочек очень переживают за их здоровье — после двух видеозвонков, которые органы опеки в Барселоне позволили Елене и её мужу, супруги были шокированы состоянием детей. Старшая девочка рассказала, что в приюте ей не дают соблюдать предписанную медиками диету.

Последствия для здоровья ребёнка могут быть очень тяжёлыми, подчёркивает её мать. Ланг ссылается на документы от лечащего врача своей дочери, доктора Рамона Тормо, — именно из-за него несколько лет назад семья перебралась из Швейцарии в Испанию. Переезжая в Барселону с детьми, Елена хотела, чтобы её дочь своевременно получала всю необходимую медицинскую помощь именно у этого специалиста.

«Лечащий врач моей дочери Рамон Тормо — лучший в мире. Это специалист, признанный в Испании, Нью-Йорке, Женеве», — объясняет россиянка.

По словам доктора Тормо, последствия несоблюдения правильного режима питания для дочери Елены могут быть очень серьёзными.

«Напоминаю вам и с сожалением сообщаю, что при отсутствии строгого соблюдения безглютеновой диеты могут развиться в числе прочих такие заболевания, как неходжкинская лимфома, остановка в достижении окончательного роста (иными словами, (пациентка) может навсегда остаться маленького роста), потеря костной массы с ранним развитием остеопении/остеопороза, частые переломы при малейшей травме», — перечисляет врач.

В беседе с RT Елена добавила, что теперь, когда супруги подняли шумиху в СМИ и обратились к дипломатам, социальные службы в Барселоне пытаются доказать, что мать изъятых девочек невменяема. Видя, как легко чиновники в этой стране могут отобрать и запереть в приюте детей, женщина всерьёз опасается, что её смогут насильно поместить в психиатрическую лечебницу.

«Я очень боюсь и не хочу окончить свою жизнь в местной психиатрии. Мне надо быть в порядке, чтобы спасти детей. У (испанских чиновников. — RT) нет аргументов против нас, поэтому они решили вывернуться и доказать свою правоту в изъятии детей любым способом, чтобы не потерять лицо», — заключила Ланг.