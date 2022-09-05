«Боевик привёл в действие взрывное устройство»: два сотрудника посольства России в Кабуле погибли в результате теракта

В результате теракта у здания российского посольства в Кабуле погибли два сотрудника дипмиссии, заявили в МИД России. Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, посольство находится в плотном контакте со службами безопасности Афганистана, которые ведут расследование. Следственный комитет России также возбудил уголовное дело по факту гибели сотрудников российской дипмиссии в Афганистане.

Двое сотрудников российского посольства в Кабуле погибли в результате взрыва, который устроил боевик у ворот дипмиссии. Об этом заявили в МИД РФ.

«5 сентября в 10:50 по кабульскому времени в непосредственной близости от входа в консульский отдел посольства России в Кабуле неизвестный боевик привёл в действие взрывное устройство. В результате атаки погибли два сотрудника дипмиссии, среди афганских граждан тоже есть пострадавшие», — говорится в сообщении МИД РФ.

Отмечается, что посольство находится в плотном контакте со службами безопасности Афганистана, которые ведут расследование инцидента.

Глава МИД России Сергей Лавров высказался о теракте в Кабуле в начале встречи с коллегой из Таджикистана Сироджиддином Мухриддином, которая прошла 5 сентября.

«Сегодня утром, буквально три часа назад, произошёл террористический акт. Неизвестный боевик привёл в действие взрывное устройство в непосредственной близости от входа в консульский отдел нашего посольства. Погибли два наших товарища», — сказал Лавров.

Он отметил, что охрана внешнего периметра посольства была незамедлительно усилена, привлечены дополнительные силы талибских* властей, также задействованы афганские службы разведки и контрразведки.

«Будем надеяться, что устроители этого террористического акта и его исполнители понесут заслуженное наказание в самое ближайшее время», — сказал Лавров. Позднее он почтил память погибших сотрудников дипмиссии минутой молчания.

Сергей Лавров минутой молчания почтил память погибших при теракте в Кабуле сотрудников посольства РФ

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле решительно осуждают инцидент рядом с посольством РФ в Кабуле и классифицируют его как теракт.

«Безусловно, речь идёт о террористическом акте, абсолютно недопустимом. В целом мы решительно осуждаем подобный террористический акт, и, конечно же, сейчас главное, что необходимо сделать, — это получить информацию с места о том, что случилось с нашими представителями-дипломатами», — сказал Песков.

Между тем председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК возбудить уголовное дело по факту гибели сотрудников российского посольства в Кабуле.

Бастрыкин распорядился расследовать произошедшее и установить всех лиц, причастных к совершённому преступлению.

«По предварительным данным, в результате атаки погибли второй секретарь и охранник посольства», — говорится в сообщении ведомства.

В свою очередь, в МИД Афганистана также осудили теракт у российского посольства и выразили соболезнования в связи с инцидентом. В сообщении ведомства говорится, что правоохранительные органы Афганистана начали всестороннее расследование теракта.

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В заявлении ведомства также упоминается подготовка серьёзных мер по обеспечению безопасности российского посольства. В МИД Афганистана назвали отношения с Россией близкими, отметив, что Кабул не позволит нарушить взаимодействие двух стран.

По данным СМИ, в результате инцидента в общей сложности могли погибнуть от шести до десяти человек.

Напомним, в декабре 2020 года в Кабуле автомобиль российской дипмиссии подорвался на самодельном взрывном устройстве.

Как заявили тогда в МИД РФ, взрыв произошёл неподалёку от комплекса посольства РФ в Кабуле. В результате взрыва находившиеся в транспортном средстве сотрудники дипмиссии получили лёгкую контузию.

В российском МИД отметили, что целью атаки мог стать двигавшийся перед дипломатической автомашиной пикап афганских военных. В то же время, заявили в МИД, теракт мог быть направлен против российских граждан.

* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.