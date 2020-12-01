В Кабуле подорвался автомобиль российского посольства

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Автомобиль дипмиссии России подорвался в Кабуле на самодельном взрывном устройстве, сотрудники получили лёгкую контузию. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России.
В Кабуле подорвался автомобиль российского посольства
  • © Валерий Мельников
  • РИА Новости

«1 декабря во время следования автомобиля российской дипмиссии по дороге неподалёку от комплекса посольства России в Кабуле был осуществлён подрыв самодельного взрывного устройства», — говорится в сообщении.

Находившиеся внутри автомобиля сотрудники загранучреждения получили лёгкую контузию.

По предварительной оценке, объектом атаки должен был стать пикап Афганских национальных сил безопасности, который двигался перед дипломатической машиной.

«Однако нельзя исключать и направленность теракта против российских граждан», — добавили дипломаты.

В МИД России потребовали от Афганистана провести тщательное расследование инцидента и принять исчерпывающие меры по обеспечению безопасности персонала российских загранучреждений.

11 августа в результате взрыва в Кабуле один человек погиб и ещё двое пострадали.

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