В Кабуле подорвался автомобиль российского посольства
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- РИА Новости
«1 декабря во время следования автомобиля российской дипмиссии по дороге неподалёку от комплекса посольства России в Кабуле был осуществлён подрыв самодельного взрывного устройства», — говорится в сообщении.
Находившиеся внутри автомобиля сотрудники загранучреждения получили лёгкую контузию.
По предварительной оценке, объектом атаки должен был стать пикап Афганских национальных сил безопасности, который двигался перед дипломатической машиной.
«Однако нельзя исключать и направленность теракта против российских граждан», — добавили дипломаты.
В МИД России потребовали от Афганистана провести тщательное расследование инцидента и принять исчерпывающие меры по обеспечению безопасности персонала российских загранучреждений.
11 августа в результате взрыва в Кабуле один человек погиб и ещё двое пострадали.