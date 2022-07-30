«Акт национализма и ксенофобии»: как в РФ отреагировали на слова сотрудницы консульства Норвегии о ненависти к русским

Высказывания сотрудницы норвежского консульства Элисабет Эллингсен, сделанные в одном из отелей Мурманска, никоим образом не отражают политику королевства в отношении РФ и русского народа, заявили RT в пресс-службе МИД Норвегии. Во внешнеполитическом ведомстве сообщили, что в Осло сожалеют о произошедшем инциденте. 30 июля в интернете распространилось видео, на котором Эллингсен кричит на сотрудника гостиницы, заявляя, в частности, что ненавидит русских. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала высказывания Эллингсен «актом ненависти, национализма и ксенофобии».

Министерство иностранных дел Норвегии выражает сожаление в связи с поведением и высказываниями сотрудницы консульства в Мурманске по административным вопросам Элисабет Эллингсен, сделанные при заселении в отель. Об этом говорится в ответе пресс-службы норвежского МИД на запрос RT.

«Министерство иностранных дел глубоко сожалеет об этом инциденте. Сделанные высказывания никоим образом не отражают норвежскую политику или отношение норвежцев к России и русскому народу. Данный инцидент прорабатывается министерством по соответствующим каналам», — заявила представитель пресс-службы внешнеполитического ведомства Тува Ронес Богснес.

Утром 30 июля Telegram-канал Mash опубликовал видео, на котором Эллингсен, находясь в одном из российских отелей, используя нецензурные выражения кричит на сотрудника, в том числе, заявляя о том, что ненавидит русских. Поводом для вспышки агрессии стала просьба немного подождать, пока уберут её номер.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, её «всё сильнее впечатляют» западные ценности.

«В настоящий момент в МИД России прорабатываются варианты реакции на этот возмутительный акт ненависти, национализма и ксенофобии. Если только нас не опередит МИД Норвегии. Что было бы правильно. В высказываниях этой гражданки явно прозвучала ненависть к одной национальности и нескрываемое национальное превосходство», — указала она.

Как следует из сообщения Telegram-канала Mash, проверку высказываний сотрудницы норвежского консульства также начала полиция. В отношении Эллингсен может быть открыто уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды».

При этом адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш отметила, что все дипломатические работники, в том числе сотрудники консульского отдела Норвегии, защищены Венской конвенцией от административного и уголовного преследования.

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«Если, конечно, речь не идёт о каком-то тяжком уголовном преступлении, которое консул совершил на территории принимающего государства. Сотрудница консульства, как мне кажется, действовала злонамеренно. Она понимала, какой резонанс её поведение будет иметь в последующем. Потому что это гостиница, там везде камеры, которые пишут и видео, и звук, и она не могла этого не знать. У меня даже сложилось впечатление, что она работала на публику. Её действия подпадают под статью 282 УК РФ «Разжигание ненависти и вражды». Возможно, она хотела получить какие-либо бонусы или поощрения от Норвегии и ЕС, которым станет известно об этом инциденте», — сказала она.

По её словам, в настоящее время в рамках проверки может уточняться дипломатический статус Элисабет Эллингсен: «Если она не обладает иммунитетом или консульской дипломатической привилегией, то она может и попасть, как минимум, под административную ответственность. Если она обладает статусом дипломата и не получит никакого наказания, из-за своего иммунитета, то у неё есть большая вероятность отправиться из России как персона нон грата».

В свою очередь, главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян осудила поведение представительницы норвежского внешнеполитического ведомства.

«Вообще, в уважающей себя стране вот такая консулиха уже была бы выдворена, раз уж арестовать по 282-й (статье УК РФ. — RT) нельзя. За очевидное разжигание межнациональной розни», — написала она в Telegram.

Ситуацию прокомментировал и губернатор Мурманской области Андрей Чибис: «Терпеть русофобию в нашей стране мы не станем. Пусть все, кто ненавидит русских, катятся к чёрту из России».

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров охарактеризовал поведение Элисабет Эллингсен как «натуральное бытовое хамство».

«Находиться в стране пребывания, вести себя таким хамским образом, выражать свою ненависть к русскому народу... Я считаю, она должна покинуть, чтобы при таком отношении не жить в нашей стране. Или она просто хочет дождаться, чтобы её просто попросили покинуть страну. Но честнее, конечно, будет если она сама уедет... В будущем, я думаю, они должны думать, кого они присылают в страну и какой у этого человека уровень дипломатической подготовки», — сказал сенатор в разговоре с RT.

Архивное фото: мужчина у здания генерального консульства Норвегии и Швеции в Мурманске.

РИА Новости

© Павел Львов

Заметим, что с 1 июля генеральное консульство Норвегии в Мурманске прекратило приём обращений граждан. Норвежцам было предложено обращаться в посольство в Москве или в генконсульство в Санкт-Петербурге.

«Пространство для работы генерального консульства в Мурманске по обеспечению норвежских интересов с течением времени существенно сократилось. В условиях практически полного отсутствия деятельности продолжать работу как обычно мы не можем», — говорилось в сообщении норвежского МИД.

Норвегия после начала специальной военной операции РФ в поддержку республик Донбасса присоединилась к антироссийским санкциям, закрыла своё воздушное пространство для российских самолётов и запретила доступ к своим портам российским кораблям. Подобные действия со стороны Осло стали причиной включения Норвегии в список иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России недружественные действия.