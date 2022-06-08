МИД Норвегии сообщил о временном закрытии генконсульства в Мурманске

Генконсульство Норвегии временно закрывают в Мурманске с 1 июля. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства страны.

«Пространство для работы генерального консульства в Мурманске по обеспечению норвежских интересов с течением времени существенно сократилось. В условиях практически полного отсутствия деятельности продолжать работу как обычно мы не можем», — приводит РИА Новости заявление.

Отмечается, что с 1 июля прекращается приём обращений граждан в генеральном консульстве в Мурманске.

В посольстве добавили, что посольство в Москве и генконсульство в Санкт-Петербурге продолжают работу в обычном режиме.

Ранее Министерство иностранных дел Латвии сообщило о том, что с 1 июля в Калининграде закроется консульский отдел страны.