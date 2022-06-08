МИД Норвегии сообщил о временном закрытии генконсульства в Мурманске
- Gettyimages.ru
«Пространство для работы генерального консульства в Мурманске по обеспечению норвежских интересов с течением времени существенно сократилось. В условиях практически полного отсутствия деятельности продолжать работу как обычно мы не можем», — приводит РИА Новости заявление.
Отмечается, что с 1 июля прекращается приём обращений граждан в генеральном консульстве в Мурманске.
В посольстве добавили, что посольство в Москве и генконсульство в Санкт-Петербурге продолжают работу в обычном режиме.
Ранее Министерство иностранных дел Латвии сообщило о том, что с 1 июля в Калининграде закроется консульский отдел страны.