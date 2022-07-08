«Находится в тяжёлом состоянии»: в Японии совершено покушение на бывшего премьера Синдзо Абэ

На бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ совершено покушение в ходе его предвыборного выступления в городе Нара. Злоумышленник произвёл по меньшей мере два выстрела в политика. По данным СМИ, Абэ был ранен в грудь и шею, его доставили в местную больницу с сердечно-лёгочной недостаточностью. По словам действующего главы правительства Фумио Кисиды, 67-летний Абэ находится «в тяжёлом состоянии». Предположительно, выстрелы произвёл бывший служащий морских Сил самообороны Японии 41-летний Тэцуя Ямагами. В ходе допроса он заявил о недовольстве работой политика и подчеркнул, что хотел убить экс-премьера.

Утром в пятницу, 8 июля, на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ было совершено покушение во время его выступления в городе Нара в ходе предвыборной кампании в верхнюю палату японского парламента.

По данным местных СМИ, было произведено как минимум два выстрела. Стрелок находился позади Абэ, который получил ранения в левую часть груди и шею.

«Бывший премьер просто произносил речь, когда сзади него появился мужчина. Первый выстрел раздался громким хлопком, но политик продолжал стоять как ни в чём не бывало. Однако в момент, когда произошёл второй выстрел, он упал», — заявила очевидица происшествия японскому телеканалу NHK. Её слова приводит РИА Новости.

67-летнего Абэ направили в больницу Медицинского университета Нара в городе Касихара с сердечно-лёгочной недостаточностью. Таким образом в Японии обозначается клиническая смерть, которую может подтвердить только уполномоченный врач.

«Находится в состоянии остановки сердца и лёгких, но смерть не подтверждена», — цитирует ТАСС представителя пожарного управления префектуры Нара.

Как заявил журналистам генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно, инцидент произошёл примерно в 11:30 по местному времени (05:30 мск). Задержан один человек, предположительно нападавший.

«Мы шокированы, возмущены и решительно осуждаем произошедшее», — сказал он.

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© Kyodo/Newscom

Действующий премьер-министр Японии Фумио Кисида после покушения на Абэ отменил все запланированные мероприятия и срочно вернулся в Токио, где под его руководством создан кризисный штаб, пишет агентство Kyodo.

«Абэ находится в тяжёлом состоянии. Врачи делают всё возможное в данный момент», — сказал Кисида во время своего экстренного выступления.

Он также сообщил, что будет проведена проверка службы безопасности бывшего главы правительства Японии. При этом решение о судьбе запланированных на 10 июля парламентских выборов пока не принято, но всем членам кабинета министров было предложено вернуться в Токио.

По его словам, столь варварское нападение не может быть прощено, поскольку было совершено во время предвыборной кампании.

«Этот поступок нельзя простить. Мы разберёмся в ситуации и примем соответствующие меры», — приводит слова Кисиды ИноТВ.

Согласно последним данным на момент публикации материала, Абэ не подаёт признаков жизни, передаёт Kyodo со ссылкой на экстренные службы префектуры Нара.

Предположительным преступником называют 41-летнего Тэцуя Ямагами — бывшего служащего морских Сил самообороны Японии. При задержании он не оказывал сопротивления, ему предъявлено обвинение в покушении на убийство. В ходе допроса задержанный заявил о недовольстве работой политика и подчеркнул желание его убить.

Legion-Media

© Kyodo/Newscom

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-подхода по итогам участия в совещании глав МИД G20 выразил соболезнования в связи со случившимся.

«Я не знаю, что стоит за этим покушением. Я узнал об этом в ходе заседания «Группы двадцати». Я был, в общем-то, первым, кто начал выступление с того, что выразил соболезнования японскому коллеге в связи с происшедшим. Наверное, будет проведено расследование. Мне больше добавить нечего», — подчеркнул министр.

Российское диппредставительство выступило с осуждением акта насилия, произошедшего в городе Нара.

«Молимся о здоровье бывшего премьер-министра Японии господина Синдзо Абэ. Решительно осуждаем совершённое на него варварское покушение», — заявил посол РФ в Токио Михаил Галузин.