В Японии создали кризисный центр после нападения на экс-премьера страны Абэ
«Мы потрясены и решительно осуждаем произошедшее», — цитирует его ТАСС.
Он также сообщил, что глава японского правительства Фумио Кисида отменил все свои планы на день и решил вернуться в свою резиденцию в Токио.
Ранее стало известно, что на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ совершено покушение во время его уличного выступления в ходе предвыборной кампании в городе Нара.
По информации источника, было сделано как минимум два выстрела.
Экс-премьер с кровотечением доставлен в больницу.
Нападавшего задержали.