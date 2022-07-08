В Японии создали кризисный центр после нападения на экс-премьера страны Абэ

Власти Японии создали кризисный центр при канцелярии премьер-министра страны после нападения на бывшего премьер-министра Синдзо Абэ, сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

«Мы потрясены и решительно осуждаем произошедшее», — цитирует его ТАСС.

Он также сообщил, что глава японского правительства Фумио Кисида отменил все свои планы на день и решил вернуться в свою резиденцию в Токио.

Ранее стало известно, что на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ совершено покушение во время его уличного выступления в ходе предвыборной кампании в городе Нара.

По информации источника, было сделано как минимум два выстрела.

Экс-премьер с кровотечением доставлен в больницу.

Нападавшего задержали.