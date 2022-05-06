В Херсонской области восстановили мобильную связь
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«Мобильная связь в Херсонской области восстановлена. Уже ведутся переговоры о заходе российских операторов сотовой связи. Пока действительны номера, принадлежавшие ранее украинским операторам», — сказал РИА Новости Стремоусов.
Замглавы администрации подчеркнул, что восстановить мобильную связь удалось с помощью российских специалистов.
Вместе с этим он отметил, что в регионе пока ещё наблюдаются небольшие перебои с интернетом.
Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что почти все города на юге Украины подключили к российскому интернету.
1 мая Крючков заявлял, что украинские власти отключили Херсонскую область от мобильной связи и интернета.
29 апреля глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что удары украинских военных по Херсону говорят о том, что киевский режим отказался от жителей города.