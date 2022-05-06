В Херсонской области восстановили мобильную связь

Заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что в регионе восстановили мобильную связь.

«Мобильная связь в Херсонской области восстановлена. Уже ведутся переговоры о заходе российских операторов сотовой связи. Пока действительны номера, принадлежавшие ранее украинским операторам», — сказал РИА Новости Стремоусов.



Замглавы администрации подчеркнул, что восстановить мобильную связь удалось с помощью российских специалистов.

Вместе с этим он отметил, что в регионе пока ещё наблюдаются небольшие перебои с интернетом.

Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что почти все города на юге Украины подключили к российскому интернету.

1 мая Крючков заявлял, что украинские власти отключили Херсонскую область от мобильной связи и интернета.

29 апреля глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что удары украинских военных по Херсону говорят о том, что киевский режим отказался от жителей города.