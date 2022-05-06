Лукашенко обвинил Запад в разжигании российско-украинского конфликта

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Президент Белоруссии обвинил Запад, в частности, США, в разжигании российско-украинского конфликта.

«США хотят воспользоваться моментом, привязав к себе своих союзников, и утопить Россию в войне с Украиной. Это их цель — разобраться с Россией, а затем с Китаем», — сказал он в интервью Associated press.

По мнению Лукашенко, конфликт на Украине может прекратиться за неделю, если в Вашингтоне дадут Киеву соответствующее указание.

Белорусский президент также предостерёг: нельзя допустить, чтобы конфликт на Украине перешёл на более высокий уровень. По его словам, «надо остановиться и договориться».

При этом он считает, что Украина не заинтересована в переговорах с Россией.

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