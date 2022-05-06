Лукашенко обвинил Запад в разжигании российско-украинского конфликта
«США хотят воспользоваться моментом, привязав к себе своих союзников, и утопить Россию в войне с Украиной. Это их цель — разобраться с Россией, а затем с Китаем», — сказал он в интервью Associated press.
По мнению Лукашенко, конфликт на Украине может прекратиться за неделю, если в Вашингтоне дадут Киеву соответствующее указание.
Белорусский президент также предостерёг: нельзя допустить, чтобы конфликт на Украине перешёл на более высокий уровень. По его словам, «надо остановиться и договориться».
При этом он считает, что Украина не заинтересована в переговорах с Россией.