Лукашенко назвал условие для быстрого окончания конфликта на Украине

Белорусский президент Александр Лукашенко в интервью Associated Press заявил, что конфликт на Украине может прекратиться за неделю, если в Вашингтоне дадут Киеву соответствующее указание.

«Если только Джо Байден скажет: «Всё, мужики, повоевали, по-русски говоря, морду друг другу набили — давайте прекращайте. Война никому не нужна, она невыгодна» — в течение недели всё прекратится», — приводит заявление Лукашенко его пресс-служба.

Также Лукашенко выразил мнение, что Североатлантический альянс уже втянут в конфликт вокруг Украины.

Кроме того, белорусский президент предостерёг: нельзя допустить, чтобы конфликт на Украине перешёл на более высокий уровень. По его словам, «надо остановиться и договориться». При этом он считает, что Украина не заинтересована в переговорах с Россией.