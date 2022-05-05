В МИД Приднестровья призвали Украину и Молдавию избегать эскалации в регионе

Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев сообщил, что Тирасполь призывает Кишинёв и Киев не допускать эскалации ситуации в регионе.

«Мы призываем наших соседей и на Украине, и в Молдове к спокойствию, к взвешенным решениям... чтобы не допустить эскалации обстановки», — приводит РИА Новости его слова в эфире телеканала «Россия 24».

Как добавил Игнатьев, Тирасполь рассчитывает, что молдавские власти будут «сохранять выдержку и спокойствие, будут продолжать участвовать в миротворческой операции».

25 апреля сообщалось, что серия взрывов произошла в здании Министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе.

В связи с произошедшим в Приднестровье был объявлен «красный» уровень террористической опасности, отменены мероприятия, связанные с 9 Мая, а часть школ переведена на удалённый формат работы.

Позднее в МИД Приднестровья сообщили, что целью серии взрывов являлось провоцирование паники среди местного населения.