Глава МИД Эстонии: Евросоюзу нужно начать готовить седьмой пакет санкций против России
«Важно начать обсуждение тех областей экономики России, тех секторов, о которых мы ещё не смогли договориться. Такое движение, шаг за шагом, сейчас имеется, и это самое важное, чтобы после принятия шестого санкционного пакета мы начали бы движение к седьмому пакету санкций», — приводит её слова РИА Новости.
Как ранее сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на дипломатов, Евросоюз планирует завершить работу над шестым пакетом антироссийских санкций к 9 мая.
Еврокомиссия уже передала Совету ЕС на утверждение шестой пакет антироссийских санкций.
Предложение по нефтяному эмбарго против России в новых санкциях учитывает то, что некоторые страны ЕС больше других зависят от российских энергоресурсов.
Кроме того, пакет санкций будет включать отключение от SWIFT новых банков.