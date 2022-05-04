Глава МИД Эстонии: Евросоюзу нужно начать готовить седьмой пакет санкций против России

Глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс считает, что Евросоюзу пора уже приступать к подготовке седьмого пакета санкций против России, тогда как работа над шестым ещё не завершена.

«Важно начать обсуждение тех областей экономики России, тех секторов, о которых мы ещё не смогли договориться. Такое движение, шаг за шагом, сейчас имеется, и это самое важное, чтобы после принятия шестого санкционного пакета мы начали бы движение к седьмому пакету санкций», — приводит её слова РИА Новости.

Как ранее сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на дипломатов, Евросоюз планирует завершить работу над шестым пакетом антироссийских санкций к 9 мая.

Еврокомиссия уже передала Совету ЕС на утверждение шестой пакет антироссийских санкций.

Предложение по нефтяному эмбарго против России в новых санкциях учитывает то, что некоторые страны ЕС больше других зависят от российских энергоресурсов.

Кроме того, пакет санкций будет включать отключение от SWIFT новых банков.