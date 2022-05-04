Bloomberg: ЕС планирует завершить работу над шестым пакетом санкций против России к 9 мая

Короткая ссылка
Евросоюз планирует завершить работу над шестым пакетом антироссийских санкций к 9 мая, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на дипломатов.
Bloomberg: ЕС планирует завершить работу над шестым пакетом санкций против России к 9 мая
  • Gettyimages.ru
  • © Travel_Motion

По его информации, европейские дипломаты планируют завершить работу над шестым пакетом санкций к концу недели или, по крайней мере, к 9 мая, сообщили агентству неназванные парламентарии ЕС.

Еврокомиссия уже передала Совету ЕС на утверждение шестой пакет антироссийских санкций.

Предложение по нефтяному эмбарго против России в новых санкциях учитывает тот факт, что некоторые страны ЕС больше других зависят от российских энергоресурсов.

Кроме того, пакет санкций будет включать отключение от SWIFT новых банков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить