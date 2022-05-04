Bloomberg: ЕС планирует завершить работу над шестым пакетом санкций против России к 9 мая

Евросоюз планирует завершить работу над шестым пакетом антироссийских санкций к 9 мая, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на дипломатов.

По его информации, европейские дипломаты планируют завершить работу над шестым пакетом санкций к концу недели или, по крайней мере, к 9 мая, сообщили агентству неназванные парламентарии ЕС.

Еврокомиссия уже передала Совету ЕС на утверждение шестой пакет антироссийских санкций.

Предложение по нефтяному эмбарго против России в новых санкциях учитывает тот факт, что некоторые страны ЕС больше других зависят от российских энергоресурсов.

Кроме того, пакет санкций будет включать отключение от SWIFT новых банков.