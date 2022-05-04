Bloomberg: ЕС планирует завершить работу над шестым пакетом санкций против России к 9 мая
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По его информации, европейские дипломаты планируют завершить работу над шестым пакетом санкций к концу недели или, по крайней мере, к 9 мая, сообщили агентству неназванные парламентарии ЕС.
Еврокомиссия уже передала Совету ЕС на утверждение шестой пакет антироссийских санкций.
Предложение по нефтяному эмбарго против России в новых санкциях учитывает тот факт, что некоторые страны ЕС больше других зависят от российских энергоресурсов.
Кроме того, пакет санкций будет включать отключение от SWIFT новых банков.