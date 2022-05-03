Депутаты парламента Молдавии вновь оспорили в КС запрет на георгиевскую ленту

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Депутаты Блока коммунистов и социалистов парламента Молдавии вновь оспорили в Конституционном суде поправки, запрещающие публичную демонстрацию георгиевской ленты.
Депутаты парламента Молдавии вновь оспорили в КС запрет на георгиевскую ленту
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Партии социалистов.

«Депутаты БКС Адриан Лебединский и Григорий Новак обратились в Конституционный суд с просьбой проверить законность и приостановить действие постановления о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях», — отмечается в сообщении.

Депутаты считают неконституционным дополнение статьи, где говорится о «знаках, используемых в контексте военной агрессии, военных преступлений и преступлений против человечности».

3 мая глава гагаузской автономии Молдавии Ирина Влах подписала закон, который разрешает ношение георгиевской ленты на территории Гагаузии.

19 апреля президент Молдавии Майя Санду утвердила запрет на использование георгиевской ленты, ранее одобренный парламентом. По её словам, это нужно было сделать, чтобы граждане не носили «знак войны».

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