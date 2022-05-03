Глава Гагаузии Ирина Влах подписала закон, разрешающий георгиевскую ленту

Глава гагаузской автономии Молдавии Ирина Влах подписала закон, который разрешает ношение георгиевской ленты на территории Гагаузии. Закон был принят Народным собранием Гагаузии 29 апреля.

«Документ предусматривает, что на территории Гагаузии «разрешается изготовление, хранение и использование георгиевской ленты, красных флагов Победы и других символов, связанных с победой в Великой Отечественной войне», — сообщается на портале администрации автономии.

Также закон устанавливает проведение на территории Гагаузии ряда мероприятий для увековечивания памяти участников войны и патриотического воспитания подрастающего поколения.

Ранее парламент Гагаузской автономии Молдавии принял закон, разрешающий использовать на её территории георгиевскую ленту.

19 апреля президент Молдавии Майя Санду утвердила запрет на использование георгиевской ленты, ранее одобренный парламентом. По её словам, это нужно было сделать, чтобы граждане не носили «знак войны».

Полиция Молдавии предупредила, что будет наказывать всех граждан за ношение георгиевских ленточек как в День Победы, так и в любое другое время.

В МИД России назвали такое решение властей Молдавии предательством.

Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала молдавские власти отказаться от конфронтационной риторики, иначе последует болезненный ответ.