Парламент Гагаузии разрешил использование георгиевской ленты

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Парламент Гагаузской автономии Молдавии принял закон, разрешающий использовать на своей территории георгиевскую ленту.
Парламент Гагаузии разрешил использование георгиевской ленты
  • РИА Новости

«Закон АТО Гагаузия «Об использовании символов Победы на территории Гагаузии». Одобрено единогласно», — приводит ТАСС заявление председателя законодательного органа Дмитрия Константинова.

В документе подчёркивается, что на территории Гагаузии разрешается изготавливать, хранить и носить символы Великой Победы 9 мая 1945 года — георгиевские ленты, красные флаги Победы.

Ранее президент Молдавии Майя Санду утвердила запрет на георгиевскую ленту, ранее одобренный парламентом.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала предательством запрет георгиевской ленточки в Молдавии.

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