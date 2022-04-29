Парламент Гагаузии разрешил использование георгиевской ленты

Парламент Гагаузской автономии Молдавии принял закон, разрешающий использовать на своей территории георгиевскую ленту.

«Закон АТО Гагаузия «Об использовании символов Победы на территории Гагаузии». Одобрено единогласно», — приводит ТАСС заявление председателя законодательного органа Дмитрия Константинова.

В документе подчёркивается, что на территории Гагаузии разрешается изготавливать, хранить и носить символы Великой Победы 9 мая 1945 года — георгиевские ленты, красные флаги Победы.

Ранее президент Молдавии Майя Санду утвердила запрет на георгиевскую ленту, ранее одобренный парламентом.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала предательством запрет георгиевской ленточки в Молдавии.