МИД Латвии рекомендовал гражданам страны покинуть Приднестровье

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МИД Латвии рекомендовал гражданам страны покинуть Приднестровье и воздержаться от поездок в этот регион.
МИД Латвии рекомендовал гражданам страны покинуть Приднестровье
  • AP

«С учётом... деятельности вооружённых сил невдалеке от молдавской границы мы настоятельно призываем граждан не ездить в Приднестровский регион, а уже находящихся там — покинуть регион», — цитирует РИА Новости заявление ведомства.

26 апреля в МВД Приднестровья заявили о подрыве в посёлке Маяк двух антенн регионального радиоцентра.

25 апреля сообщалось, что серия взрывов произошла в здании Министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе.

В связи с произошедшим в Приднестровье был объявлен «красный» уровень террористической опасностиотменены мероприятия, связанные с 9 Мая, а часть школ переведена на удалённый формат работы.

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