Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что украинский президент Владимир Зеленский ни разу не обмолвился об ударах ракетами «Точка-У» за последние недели по центру Донецка, по вокзалу в Краматорске и ряду других населённых пунктов, включая Херсон.

«Не слышал, чтобы президент Зеленский хоть словом обмолвился по поводу ситуации, никаким образом не связанной ни с военным заводом (как бы он ни назывался), ни с чем-либо ещё, относящимся к военной инфраструктуре», — сказал министр в интервью итальянской телекомпании Mediaset.

По его словам, атаки ВСУ «явно направлены на то, чтобы терроризировать мирное население» и не допустить ситуации, когда жители этих регионов будут сами определять свою судьбу.

«Подавляющее большинство людей там устали от гнёта, который они испытывали все эти годы от режима в Киеве, становящегося всё более инструментом в руках неонацистов, США и их ближайших союзников», — подчеркнул Лавров.

Ранее стало известно, что российские войска уничтожили в Николаевской области украинский ракетный комплекс «Точка-У», который нанёс удар по Херсону.

Также Следственный комитет России возбудил уголовное дело после массовой гибели гражданского населения в результате ракетного удара ВСУ по Краматорску. По имеющимся данным, командиром бригады, которая нанесла удар по мирным жителям, является «полковник Ф.С. Ярошевич».

В Минобороны напомнили, что тактические ракеты «Точка-У», обломки которой были обнаружены в районе железнодорожного вокзала, применяются только украинскими войсками.