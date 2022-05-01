В МО России сообщили об обстреле националистами школы и детсада в Херсонской области

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В российском Минобороны сообщили о последствиях обстрелов националистами школы и детского сада в Херсонской области, при которых погибли мирные жители.

«Подразделения Вооружённых сил Украины подвергли обстрелу освобождённые населённые пункты Киселёвка и Широкая Балка Херсонской области», — приводит ТАСС сообщение. 

Как уточняется, огонь украинские националисты вели по сугубо гражданским объектам — артиллерийскому обстрелу подверглись школа и детский сад.

В результате обстрелов среди мирных жителей есть пострадавшие и погибшие.

Ранее в Херсонской области средствами ПВО России в воздухе сбили украинский Су-25.

Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что удары украинских военных по Херсону говорят о том, что киевский режим отказался от жителей города

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