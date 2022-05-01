В МО России сообщили об обстреле националистами школы и детсада в Херсонской области
«Подразделения Вооружённых сил Украины подвергли обстрелу освобождённые населённые пункты Киселёвка и Широкая Балка Херсонской области», — приводит ТАСС сообщение.
Как уточняется, огонь украинские националисты вели по сугубо гражданским объектам — артиллерийскому обстрелу подверглись школа и детский сад.
В результате обстрелов среди мирных жителей есть пострадавшие и погибшие.
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