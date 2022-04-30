Средства ПВО России сбили украинский Су-25 в Херсонской области

В Херсонской области средствами ПВО России в воздухе сбили украинский Су-25, сообщили в российском Минобороны.

«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Червоный Яр Херсонской области сбит в воздухе Су-25 Воздушных сил Украины», — заявили в оборонном ведомстве.

Также над Владимировкой уничтожено два украинских БПЛА и перехвачено 12 реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч» в районе Каменки Донецкой Народной Республики.

Всего с начала военной операции уничтожено 143 самолёта и 112 вертолётов, а также 660 БПЛА.

Кроме того, авиация ВКС России за сутки уничтожила пять складов боеприпасов и горючего украинской армии.