Средства ПВО России сбили украинский Су-25 в Херсонской области

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В Херсонской области средствами ПВО России в воздухе сбили украинский Су-25, сообщили в российском Минобороны.
Средства ПВО России сбили украинский Су-25 в Херсонской области
  • РИА Новости

«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Червоный Яр Херсонской области сбит в воздухе Су-25 Воздушных сил Украины», — заявили в оборонном ведомстве.

Также над Владимировкой уничтожено два украинских БПЛА и перехвачено 12 реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч» в районе Каменки Донецкой Народной Республики.

Всего с начала военной операции уничтожено 143 самолёта и 112 вертолётов, а также 660 БПЛА.

Кроме того, авиация ВКС России за сутки уничтожила пять складов боеприпасов и горючего украинской армии.

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