Лукашенко заявил о приверженности Минска целям ООН

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Генерального секретаря ООН Антониу Гуттереша с днём рождения и заявил о приверженности Минска целям организации.
Лукашенко заявил о приверженности Минска целям ООН
  • globallookpress.com
  • © Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool

«Белоруссия остаётся приверженной целям деятельности организации, демонстрируя решительность в наиважнейших вопросах обеспечения мира и безопасности», — говорится в сообщении пресс-службы Лукашенко.

По словам белорусского лидера, Минск придаёт особое значение сотрудничеству с ООН на основе взаимного уважения и доверия.

26 апреля Гутерреш провёл переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, в ходе которых заявил, что понимает наличие у России претензий к тому, что происходит на Украине, и к европейской безопасности.

В свою очередь, Путин напомнил Гутеррешу, что проблема вокруг Украины возникла после государственного переворота, который произошёл в Киеве в 2014 году.

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