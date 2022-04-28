Генсек ООН Гутерреш провёл переговоры с Зеленским и Кулебой

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш провёл в Киеве переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой украинского МИД Дмитрием Кулебой. Об этом сообщил заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак.

«Генеральный секретарь в прошедшие часы встретился в Киеве с украинским президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой», — приводит его слова ТАСС.

26 апреля Гутерреш провёл переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, в ходе которых заявил, что понимает наличие у России претензий к тому, что происходит на Украине, и к европейской безопасности.

В свою очередь, Путин напомнил Гутеррешу, что проблема вокруг Украины возникла после государственного переворота, который произошёл в Киеве в 2014 году.