СМИ: в приднестровском селе Колбасна произошла стрельба

В районе складов возле села Колбасна непризнанной Приднестровской Молдавской республики произошла стрельба.

Об этом приднестровское агентство «Новости Приднестровья» информирует в своём Telegram-канале.

«Сообщается о стрельбе в районе складов возле села Колбасна. Жертв нет. Выясняем подробности», — указывает агентство.

Ранее в МВД Приднестровья заявили о подрыве в посёлке Маяк двух антенн регионального радиоцентра.

25 апреля сообщалось, что серия взрывов произошла в здании Министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе.

В связи с произошедшим в Приднестровье был объявлен «красный» уровень террористической опасности, отменены мероприятия, связанные с 9 Мая, а часть школ переведена на удалённый формат работы.