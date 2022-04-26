Патрушев: одна из целей операции на Украине заключается в разгроме плацдарма неонацизма

Необходимость демилитаризации Украины вызвана тем, что насыщенная вооружением страна представляет угрозу России, в том числе с точки зрения разработки и применения ядерного, химического и биологического оружия, заявил секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев.

«...наша цель состоит в том, чтобы разгромить плацдарм неонацизма, созданный усилиями Запада у наших границ. Необходимость демилитаризации вызвана тем, что насыщенная вооружением Украина представляет угрозу России, в том числе с точки зрения разработки и применения ядерного, химического и биологического оружия», — сказал он «Российской газете».

Патрушев добавил, что у специальной военной операции есть конкретные цели, от достижения которых зависит «не просто благополучие, а жизни миллионов людей», а также спасение населения ЛНР и ДНР «от геноцида, который творят уже восемь лет украинские неонацисты».

Он напомнил, что в своё время гитлеровский фашизм «мечтал уничтожить всё русское население», а сегодня его последователи кощунственно пытаются сделать это руками славян, однако Россия не даст этому случиться, добавил секретарь Совбеза.

Патрушев также выразил мнение, что итогом политики Запада и подконтрольного ему киевского режима может стать распад Украины на несколько государств.

Как ранее заявил президент России Владимир Путин, Украину стали превращать в антироссийский плацдарм и начали выращивать там «имевшиеся уже давно ростки национализма и неонацизма».