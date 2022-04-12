Путин рассказал о попытках превращения Украины в антироссийский плацдарм

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин заявил, что Украину начали превращать в антироссийский плацдарм, выращивать имевшиеся там ростки национализма.
Путин рассказал о попытках превращения Украины в антироссийский плацдарм
  • globallookpress.com
  • © Alexei Nikolsky/Kremlin Pool

«Украину начали превращать в антироссийский плацдарм, начали выращивать там имевшиеся уже давно ростки национализма и неонацизма», — цитирует его ТАСС.

По его словам, в стране «специально выращивали поросль неонацизма».

«Столкновение России с этими силами было неизбежно, они только выбирали время для атаки», — подчеркнул Путин.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что пребывание большого числа иностранных консультантов и советников на территории Украины постоянно провоцирует создание всё новых угроз безопасности России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить