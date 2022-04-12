Путин рассказал о попытках превращения Украины в антироссийский плацдарм
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- © Alexei Nikolsky/Kremlin Pool
«Украину начали превращать в антироссийский плацдарм, начали выращивать там имевшиеся уже давно ростки национализма и неонацизма», — цитирует его ТАСС.
По его словам, в стране «специально выращивали поросль неонацизма».
«Столкновение России с этими силами было неизбежно, они только выбирали время для атаки», — подчеркнул Путин.
Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что пребывание большого числа иностранных консультантов и советников на территории Украины постоянно провоцирует создание всё новых угроз безопасности России.